Outlook crashe lors de l'ouverture des e-mails : Microsoft a la solution

Les utilisateurs du client Outlook Classic font face à un nouveau bug : l'appli plante brutalement lors de l'ouverture ou la création d'un e-mail. Microsoft propose toutefois une solution temporaire.

Microsoft semble tout faire pour que les gens passent à sa nouvelle application Outlook, mais les utilisateurs de la version classique – Outlook 2016, 2019, 2021 et Microsoft 365 – en paient le prix. Alors que l'année 2025 a été marquée par toute une série de bugs, ils sont maintenant confrontés à un incident des plus gênants. En effet, l'application se bloque complètement lors de l'ouverture ou de la création d'un e-mail. Cela se produit particulièrement dans les environnements de bureau virtuels (VDI) et affecte toutes les canaux de Microsoft 365. Microsoft a reconnu le problème et a rapidement publié une fiche de support détaillant une solution provisoire, en attendant un correctif officiel.

Crash d'Outlook : comment résoudre le bug

Selon Microsoft, le crash se produit parce qu'Outlook ne peut pas ouvrir la bibliothèque des formulaires. Le fichier responsable est OLMAPI32.DLL, qui génère une violation d'accès (erreur 0xc0000409) lors de son chargement. Ce plantage empêche toute interaction avec les e‑mails, rendant l'accès aux messages impossible.

Pour contourner ce bug, il suffit de créer un répertoire nommé FORMS2 à l'emplacement suivant : C:-Users-username-AppData-Local-Microsoft-FORMS. Voici la marche à suivre :

► Fermez Outlook et toutes les autres applications Office.

► Sélectionnez Démarrer puis Exécuter.

► Entrez %localappdata%\Microsoft et cliquez sur OK.

► Créez un nouveau dossier appelé FORMS2 dans ce répertoire.

Cette solution de contournement devrait à Outlook de fonctionner à nouveau correctement le temps que Microsoft travaille sur un correctif. Reste que cette accumulation de problème sur Outlook Classic pousse mine de rien les utilisateurs à migrer vers le nouvel Outlook, aussi appelé New Outlook ou Outlook (new), malgré leur réticence initiale. Microsoft leur fait bien comprendre que l'ancienne version de l'application n'est plus sa priorité, et que les bugs comme celui-ci devraient devenir plus fréquents.