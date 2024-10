Gmail améliore enfin ses résumés d'informations avec ses nouvelles cartes récapitulatives

Gmail améliore ses cartes récapitulatives pour mieux résumer et afficher des informations essentielles sur une livraison, un rendez-vous, un événement ou un voyage. Pratique pour éviter de fouiller dans des mails !

Mais où est passée cette facture électronique ? À quelle heure est la réservation pour le restaurant de ce soir ? Où se trouve ma confirmation de voyage ? Reçus, factures, suivis de colis... Des informations importantes sont souvent dispersées au sein de vos mails. Et même si Gmail garde bien précieusement toutes ces informations, il est parfois compliqué de retrouver celles que l'on cherche. Ajoutez à cela le stress constant de craindre d'avoir effacé par mégarde le mail contenant la précieuse information.

Jusqu'ici, des cartes récapitulatives existaient, mais elles se contentaient de de condenser des éléments essentiels, en tout petit, et sans mise en avant particulière, en haut des messages relatifs aux confirmations, événements ou autres reçus. Bref, pas des plus pratiques. Mais Google est en train de déployer une nouvelle mise à jour afin de mettre un peu d'ordre dans la boîte mail, comme l'entreprise l'annonce dans un billet de blog.

Cartes récapitulatives Gmail : des informations plus lisibles

Les nouvelles cartes récapitulatives de Gmail sont bien plus claires. En plus, elles ne prennent pas en compte un seul e-mail, mais tous les messages associés. Par conséquent, en cas de nouvelles informations, elles se mettent à jour automatiquement et en temps réel. C'est par exemple le cas pour des changements de délais de livraison.

© Google

Ces nouvelles cartes incluent également de nouveaux boutons d'action, permettant par exemple d'ajouter un événement à l'agenda, de répondre à une invitation, d'inviter d'autres personnes, de programmer un rappel dans Google Task, d'obtenir un itinéraire ou encore de suivre l'état de la livraison d'un colis.

À terme, Google espère que la consultation de ces cartes puisse se substituer à celle des e-mails dans le cas d'achats en ligne, d'événements, de réservations de restaurant, de factures ou encore de voyages et de réservations de logement et de transport. Ces nouvelles fiches seront présentes dans les mails, la recherche Gmail ainsi que dans une nouvelle section qui fait aussi son apparition.

© Google

Cette section, baptisée "À venir", est située juste en dessous de la barre de recherche. Elle affiche les messages qui concernent des dates et des horaires proches. S'il n'y a pas de mails de ce genre, la section ne s'affichera pas. Les nouvelles cartes récapitulatives Gmail commencent à être déployées dès à présent sur Android et iOS, mais uniquement pour les achats en ligne. Les autres types de cartes (événements, factures, voyages) arriveront dans les prochains mois, de même que la catégorie "À venir".