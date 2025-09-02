Le scanner de documents de Google Drive s'améliore sur smartphone et tablette

Google Drive améliore encore son outil de numérisation de documents dans son application mobile. L'outil bénéficie désormais d'une nouvelle interface, plus claire, plus lisible et surtout plus pratique, sur smartphone comme sur tablette..

Vous l'ignore peut-être, mais l'application mobile Google Drive ne contente pas de donner accès au service de stockage en ligne du géant du numérique : elle intègre plusieurs fonctions de gestions de fichiers, mais aussi une fonction scanner qui permet de numériser directement des documents papier à l'aide de l'appareil photo des smartphones et des tablettes, aussi bien sous Android que sous iOS. Et si elle bien pratique pour numériser à la volée une facture, un mode d'emploi, un justificatif de domicile ou une pièce d'identité – surtout quand on n'a pas d'imprimante multifonction sous la main, elle devrait encore s'améliorer grâce aux nouveautés apportées dans sa dernière mise à jour.

Scan Google Drive : une interface optimisée

Comme l'a annoncé Google dans un billet de blog publié ce lundi 1er septembre, le scanner de documents de Google Drive va bénéficier de nouvelles options. "Nous sommes ravis de vous présenter les mises à jour apportées aux options de réglage afin de vous offrir une expérience utilisateur fluide et améliorée lors de la modification de documents numérisés", a ainsi assuré la firme dans son communiqué. La première nouveauté est une refonte de l'interface, qui sera plus claire et plus lisible grâce aux codes graphiques de son design "Material 3 expressive".

Grâce à cet ajout, l'aperçu des documents scannés avec le smartphone est bien plus large qu'auparavant. Dans la prochaine mise à jour, la prévisualisation du document s'affichera sur toute la largeur de l'écran, ce qui permet de voir plus de détails, et en meilleure qualité. À noter, cette nouvelle interface, "Material 3 expressive", ne sera disponible que pour les utilisateurs utilisant un appareil Android.

© Google

© Google

Scan Google Drive : des nouveautés pour tout le monde

Dans la refonte de son outil, Google a également retravaillé certaines fonctions, à commencer par les boutons pour reprendre la capture ou supprimer celle affichée à l'écran. Ces derniers sont désormais détachés des autres boutons et seront disponibles en bas à droite, lorsque vous prévisualisez un document. Concernant les outils d'édition, ils ne seront plus placés en bas de l'écran : ils seront positionnés entre la prévisualisation du document et le carrousel de miniatures. Leur forme va également changer puisque ces boutons seront désormais sous forme de pastille, ce qui est beaucoup plus pratique.

Enfin, le dernier ajout concerne le carrousel de prévisualisation. Avec la mise à jour, vous pourrez réorganiser vos documents en quelques clics seulement. En effet, il sera possible de changer l'ordre des pages d'un document en effectuant un simple glisser-déposer.

Signalons pour finir que ces nouveautés sont disponibles gratuitement dans la dernière mise à jour de l'application Google Drive, sur Android comme sur iOS, y compris pour les utilisateurs disposant d'un compte Google personnel. Vous devriez donc pouvoir en bénéficier dans les prochains jours, puisque le déploiement de cette nouvelle version a commencé ce lundi 1er septembre 2025.