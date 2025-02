Microsoft teste une version gratuite d'Office avec de la pub… et beaucoup de limitations

Microsoft expérimenterait en catimini une version de bureau gratuite des applications Word, Excel et PowerPoint, avec de la publicité intégrée… et surtout beaucoup de fonctions manquantes. Un nouveau modèle économique en vue ?

Microsoft continue à priori d'explorer différents modèles économiques pour son produit phare, la suite bureautique Microsoft Office. Après avoir introduit le système par abonnement il y a plusieurs années, via la formule Microsoft 365, à côté du classique achat de licence à vie en une seule fois, l'entreprise étudierait la possibilité de lancer une version "gratuite" des ses applications Word, Excel et PowerPoint.

Plus précisément, il s'agirait des versions de bureau de ces trois logiciels, car les principaux modules de la suite bureautique Microsoft Office sont déjà accessibles gratuitement en ligne, via un simple compte Microsoft. Ces versions Web s'exécutent à l'intérieur d'un navigateur Internet et nécessitent d'utiliser son espace de stockage en ligne OneDrive pour enregistrer et ouvrir des documents.

Ces versions en ligne et gratuites des applications bureautiques de Microsoft sont par ailleurs "bridées", dans le sens où plusieurs outils et fonctions n'y sont pas disponibles. Ces limitations fonctionnelles, associées à l'obligation de passer par un navigateur Web, ne sont pas du goût de tous les utilisateurs, et beaucoup préfèrent les classiques applications de bureau. On pourrait donc croire que Microsoft envisage de les contenter, en proposant une version de bureau gratuite et financée par la publicité, mais compte tenu des contraintes identifiées dans cette formule, en cours de test, on peine à en percevoir l'utilité.

Microsoft Office gratuit : de la publicité dans les applications de bureau

Le média en ligne Beebom a repéré une nouvelle façon d'accéder à Word, Excel et PowerPoint, sans disposer d'un abonnement actif à Microsoft 365 ou d'une clé de licence. Après avoir téléchargé et installé Microsoft Office depuis le site officiel, il suffirait d'ouvrir l'une des applications de la suite bureautique puis, dans la fenêtre demandant de se connecter à son abonnement ou de rentrer sa clé de produit, de cliquer sur le bouton "Skip for now" (Passer pour le moment).

Une deuxième fenêtre propose alors deux options pour utiliser la suite Microsoft Office. L'activation d'un essai gratuit d'un mois de l'abonnement Microsoft 365, contenant huit applications, 6 To de stockage en ligne et l'utilisation sur plusieurs appareils, mais également une option totalement gratuite, contenant cette fois-ci uniquement Word, Excel et PowerPoint, 5 Go de stockage en ligne, et surtout la présence de publicités directement dans les applications.

Si cette formule peut sembler séduisante sur le papier, notamment pour une utilisation personnelle peu intensive, ses limitations fonctionnelles sont en réalité si importantes que son utilité réelle est questionnable. La publicité n'est en réalité qu'une problématique secondaire : elle se manifeste par un panneau publicitaire permanent, ancré sur la droite de la fenêtre de l'application et qu'on ne peut évidemment pas masquer ou supprimer.

Microsoft Office avec pub : une foule de fonctions manquantes

Certes gênant, on pourrait toutefois s'en accommoder dans le cadre d'une utilisation occasionnel ou légère des applications Microsoft Office. Mais ces versions de bureau gratuites de Word, Excel et PowerPoint présentent en réalité terriblement limitées. Comme le relève le média Beebom, la première contrainte est l'impossibilité d'enregistrer des documents sur son ordinateur et l'obligation de tout stocker en ligne sur OneDrive. Cette seule restriction supprime d'emblée le principal avantage des applications Microsoft Office de bureaux par rapport à leurs versions sur le Web.

Mais en plus, certains outils et fonctions parmi les plus utiles de Word, Excel et PowerPoint sont tout simplement absentes, alors qu'elles sont présentes, pour certaines, dans les versions en ligne des modules. Beebom en fait une liste exhaustive dans son article, de laquelle on peut notamment citer l'absence des en-têtes, pieds de page et tableaux dans Word, des tableaux et graphiques croisés dynamiques dans Excel, ou encore des icônes et SmartArt dans PowerPoint (et la liste est encore très, très longue).

Autant de fonctions franchement indispensables qui font l'identité et l'utilité des applications Word, Excel et PowerPoint, et dont l'absence remet franchement en question leur intérêt. Ces versions de bureau gratuites "allégées" (pour ne pas dire amputées) ne semblent, pour le moment, déployées que dans certaines régions du monde, à titre d'expérimentation. Microsoft n'a pas encore communiqué de façon extensive sur l'étendue et l'objectif de ces tests, et rien n'indique pour le moment que cette formule soit déployée à grande échelle dans un avenir proche.