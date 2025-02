LibreOffice 25.2 : une mise à jour importante pour la suite bureautique gratuite

La première mise à jour de 2025 pour la suite bureautique LibreOffice vient d'être publiée. Tous les modules d'édition reçoivent des améliorations, et une nouveauté attendue arrive enfin dans l'interface graphique.

La célèbre suite bureautique LibreOffice, open source et totalement gratuite, vient de passer en version 25.2. Conformément au nouveau calendrier de déploiement semestriel et au système de numérotation des versions introduits l'année dernière, il s'agit donc de la première mise à jour intermédiaire de 2025 (25.2 pour "février 2025"), la suivante étant prévue pour le mois d'août (25.8).

Cette version 25.2 est d'ores et déjà téléchargeable depuis le site officiel du projet, et disponible pour les plateformes les plus répandus : Windows 10 et 11 en version 32 et 64 bits, macOS avec processeur Intel ou Apple Silicon, et Linux 64 bits en paquet DEB ou RPM. Cette mise à jour ne révolutionne pas la suite bureautique, mais apporte beaucoup de nouveautés pour les principaux modules d'édition, corrige de nombreux bugs et améliore l'ergonomie générale de l'application.

LibreOffice 25.2 : des Thèmes d'Application personnalisés

La note de publication de LibreOffice 25.2 est particulièrement riche, et nous ne vous donnerons ici qu'un aperçu des changements les plus saillants. Le premier d'entre eux concerne l'interface graphique et constitue une avancée majeure et terriblement bienvenue, notamment pour les utilisateurs de Windows, pour l'aspect visuel du logiciel. Un Thème d'Application personnalisé peut désormais être appliqué, indépendamment du thème de l'environnement de bureau. Certains paramètres étaient déjà modifiables auparavant, comme les couleurs de l'arrière-plan ou des lignes de la grille, mais le système de thème va plus loin et applique une personnalisation complète et homogène.

Un véritable thème sombre est enfin disponible sous Windows © The Document Foundation

Si vous utilisez LibreOffice sur Windows, faîtes plaisir à vos yeux et rendez-vous dans Outils > Options > Apparence, cliquez sur le bouton Add more themes (en forme de pièce de puzzle) et installez tout de suite le thème Dark Gray Theme. Comparé au mode sombre introduit l'année dernière, qui se résumait à afficher le texte en blanc sur un fond totalement noire, c'est le jour et la nuit. Nous avons enfin droit à un véritable nuancier de gris qui s'applique à l'ensemble de l'application et la rend beaucoup plus agréable à l'œil au quotidien. Et comme le système de thèmes personnalisés est ouvert, nul doute que de nouvelles créations apparaîtront dans les prochains mois.

LibreOffice 25.2 : des nouveautés pour Writer, Calc et Impress

Le traitement de texte Writer est le module qui reçoit le plus grand nombre d'ajouts et de nouveautés. Citons pêle-mêle (et de façon non exhaustive) l'amélioration du suivi des changements, par la mise en surbrillance des éléments modifiés dans la fenêtre et le panneau latéral "Gérer les modifications", la possibilité de définir un niveau de zoom par défaut à l'ouverture d'un document, qui outrepasse le zoom paramétré dans le document lui-même, l'apparition d'une infobulle affichant le nombre de mots et de caractères d'une section, lors d'un survol de celle-ci avec la souris dans le navigateur, ou encore le rafraîchissement des icônes monochromes pour les listes à puces.

L'infobulle lors du survol d'une section dans le Navigateur © The Document Foundation

Le tableur Calc n'est pas en reste non plus, avec notamment l'apparition d'une option Summary below data (Synthèse sous les données), permettant de choisir si les sous-totaux sont insérés au-dessus ou au-dessous des données lors de l'utilisation de la fonction Sous-totaux, une nouvelle boite de dialogue pour l'outil Gérer les enregistrements en double, une amélioration de l'ergonomie de l'Assistant Fonction et du panneau latéral Fonctions, ou encore de nouvelles options de protection des feuilles pour les tables dynamiques, les graphiques dynamiques et les auto-filtres.

Une option pour choisir la position des sous-totaux est disponible © The Document Foundation

La liste des changements pour l'outil de présentation Impress est moins fournie mais tout de même intéressante. On note par exemple que tous les modèles de diaporamas intégrés ont été améliorés (images, couleurs, alignement, etc.), que l'état de bascule des listes numérotées et à puces est désormais visibles dans les barres d'outils et les menus, et que les effets de contours doux et de lueur sont maintenant possibles dans les objets de bloc de texte.

Les autres modules, à savoir Draw (dessin vectoriel), Base (gestion de base de données) et Math (édition de formules mathématiques) ne reçoivent pour leur part quasiment aucune nouveauté. La version 25.2 de LibreOffice est donc une cuvée tout à fait appréciable, sans grand chamboulement ni nouvelle fonction révolutionnaire, mais pleine d'améliorations incrémentales et appréciables. La suite bureautique reste donc l'une des alternatives les plus solides à Microsoft Office, et la plus complète dans le monde de l'open source, bien qu'elle ne soit pas la plus jolie.