Oubliez Microsoft Money ! Ce logiciel gratuit est bien mieux pour tenir vos comptes personnels

Vous avez envie de remettre dans l'ordre dans vos finances, mais la simple idée de faire votre compta ou de suivre un budget vous donne des sueurs froides ? Ce logiciel gratuit et facile à utiliser pourrait être la solution.

Les vacances sont terminées, vous venez de retourner au bureau ou d'attaquer la rentrée universitaire, et vous avez pris une grande décision : cette année, vous tiendrez sérieusement votre budget. Une belle résolution, qui vous apportera sans aucun doute de la sérénité au quotidien et vous permettra de préparer efficacement votre avenir. Enfin, si vous la tenez plus de quelques semaines.

Car gérer ses finances personnelles avec rigueur n'est une activité amusante pour personne, hormis quelques comptables souffrant d'une sévère déformation professionnelle. Établir un budget prévisionnel, enregistrer méthodiquement chaque dépense et chaque recette, anticiper les prélèvements mensuels ou les régularisations annuelles, et en faire le bilan chaque mois peut vite devenir une purge.

Heureusement, il existe des outils informatiques qui peuvent grandement faciliter ce travail et vous aider à tenir précisément vos comptes, le tout (presque) sans effort. Pour cela, nul besoin d'être un cador sur Excel et de passer des heures à construire des tableaux de bord remplis de formules compliquées et illisibles. Des applications spécialisées existent, et certaines sont même gratuites.

Parmi elles, l'une des plus connues et des plus populaires est Microsoft Money, un logiciel autrefois payant avant d'être mis gracieusement à la disposition de tous après l'arrêt total de son développement par la firme de Redmond. Si cette solution reste viable de nos jours, il faut bien admettre qu'elle a pris un petit coup de vieux. Une autre application, tout aussi efficace mais plus moderne, mérite cependant un coup d’œil : Money Manager Ex.

Ce logiciel de gestion de budget et de finances personnelles, entièrement gratuit, offre tous les outils nécessaires pour garder vos comptes en ordre et présentent de nombreuses qualités. Tout d'abord, l'application dispose d'une interface simple, claire et en français, ainsi que d'une documentation complète... elle aussi totalement traduite dans notre langue !

L'application propose toutes les fonctions attendues pour suivre et piloter efficacement son argent : enregistrement et rapprochement des dépenses et des recettes, création d'opérations récurrentes, planification budgétaire avec mesure des écarts de réalisation, rapports graphiques prêt-à-l'emploi pour analyser facilement ses finances, tout est là et facile à prendre en main.

Money Manager Ex est de plus multi-plateforme, et peut être utilisé aussi bien sur Windows que macOS ou Linux, et même Android dans une version adaptée aux écrans des appareils mobiles. Le projet est par ailleurs en développement actif, soutenu par une communauté impliquée, et reçoit régulièrement des mises à jour qui ajoutent de nouvelles fonctions ou corrigent des bugs.

Si vous cherchez une application de gestion financière personnelle à la fois puissante, facile à utiliser et gratuite, alors Money Manager Ex devrait vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Et qui sait, vous tiendrez peut-être enfin votre bonne résolution de la rentrée, et finirez même pas trouver la comptabilité amusante... ou pas.