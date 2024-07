Proton Docs : un concurrent gratuit de Google Docs centré sur la confidentialité

Proton lance Docs, un traitement de texte en ligne collaboratif gratuit similaire à Google Docs, mais entièrement chiffré, qui se veut plus respectueux de la vie privée en misant sur la sécurité et la confidentialité.

Éditeur de logiciels basé en Suisse, Proton est notamment connu – et reconnu – pour des outils comme Proton VPN, Proton Mail, Proton Pass et Proton Drive. Pour faire simple, l'entreprise propose la plupart des services que l'on retrouve chez Google, mais en mettant l'accent sur la protection des données. Son but est clair : concurrencer les plateformes "Big Tech [qui] ont accès à votre contenu, vous suivent sur le Web et collectent des données pour former les modèles d'IA qui envahissent la vie privée". Et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin ! Près de deux ans après le lancement de son Drive, la fondation officialise son outil de traitement de texte collaboratif, Proton Docs, lui aussi orienté vers la sécurité et la confidentialité. Google Docs va avoir de la concurrence !

Proton Docs : un outil de traitement de texte collaboratif efficace

Proton Docs, un outil de traitement de texte collaboratif, est désormais disponible et intégré à Proton Drive. Il propose les outils d'édition traditionnels ainsi que des options très appréciées. Ainsi, on peut :

Créer et modifier des documents dans Proton Drive ;

Inviter des utilisateurs à consulter ou modifier les documents ;

Collaborer en temps réel avec plusieurs contributeurs, afin d'avoir toujours la version la plus récente du document ;

Voir en temps réel qui d'autre visualise ou modifie le document grâce aux curseurs de visualisation et aux indicateurs de présence ;

Consulter l'historique des consultations et des modifications d'un document ;

Ajouter des commentaires visibles par tous les collaborateurs ;

Importer des fichiers au format .docx pour les modifier et les exporter dans divers formats (.docx, .txt, .md et HTML).

© Proton

Proton Docs : un niveau de sécurité de haut vol

Tous les logiciels de Proton ont un point commun : la sécurité et la confidentialité. Le but de l'entreprise a toujours été d'exposer le moins possible les données des internautes avec un haut niveau de protection et de chiffrement pour respecter au maximum la confidentialité de ses utilisateurs. De ce fait, Proton Docs bénéficie du chiffrement de bout en bout, de sorte que personne, à part les collaborateurs, ne puisse accéder au contenu des documents. Mieux encore, l'entreprise indique même chiffrer les frappes du clavier et le mouvement du curseur. Tout est stocké sur des serveurs détenus et gérés par Proton, évitant ainsi le recours à des fournisseurs tiers. Sans compter qu'ils sont soumis à la législation suisse ! Bref, tout le contraire des outils proposés par les géants de la Tech !

© Proton

Autre bonne nouvelle : Proton Docs est inclus dans tous les abonnements Proton Drive, y compris la formule gratuite, sans restriction ni limite de temps. Le logiciel est en cours de déploiement depuis le 3 juillet et sera disponible pour tous les utilisateurs de Proton Drive au cours des prochains jours.