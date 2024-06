FreeOffice 2024 : nouvelle version pour l'un des meilleurs équivalents gratuits de Microsoft Office

La société allemande SoftMaker vient de publier la version 2024 de sa suite bureautique gratuite FreeOffice. Au menu, plusieurs améliorations et nouveautés pour le traitement de texte, le tableur et l'outil de présentation.

Parmi les alternatives gratuites à la célèbre suite bureautique de Microsoft, FreeOffice constitue sans aucun doute l'une des solutions les plus solides. Moins connue que ses homologues LibreOffice ou OnlyOffice, cette suite bureautique développée par l'éditeur allemand SoftMaker ne démérite pourtant pas : dotée d'une interface moderne, facile à prendre en main et très complète, FreeOffice est disponible à la fois sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS, et est entièrement gratuite tant pour un usage personnel que commercial.

FreeOffice se compose de trois modules, un traitement de texte, un tableur et un outil de présentation, qui contiennent toutes les fonctions de base attendues d'une suite bureautique digne de ce nom, et couvriront largement les besoins de la plupart des utilisateurs particuliers ou des petites entreprises. L'application est par ailleurs hautement compatible avec les formats de fichiers DOCX, XLSX et PPTX, ce qui facilite grandement la collaboration et l'échange de fichiers avec des personnes travaillant sur Microsoft Office.

Après l'arrivée de SoftMaker Office 2024 en début d'année, la version payante destinée aux professionnels, c'est donc au tour de FreeOffice de connaître une mise à jour pour recevoir une partie des nouvelles fonctions de sa grande sœur.

Dans les différents modules bureautique, on trouve plusieurs nouveautés intéressantes, comme la possibilité d'intégrer les polices d'écriture directement dans les documents textes, afin que les fichiers s'affichent de la même façon pour tous les destinataires, l'ajout d'options de filtrage et de tri par couleur dans le tableur, ou la possibilité d'écrire des notes sous les diapositives dans l'outil de présentation.

Et du côté de l'interface et de l'ergonomie en général, plusieurs évolutions bienvenues ont également été apportées, telles qu'une amélioration du mode sombre avec des barres latérales peaufinées, la possibilité de réduire la définition des images lors de l'export pour obtenir des fichiers PDF plus légers ou encore de nouvelles options lors du copier-coller, pour conserver le formatage source, appliquer le formatage cible, coller sans formatage ou fusionner les formatages.

Avec cette mise à jour, FreeOffice continue donc de s'améliorer de façon très appréciable, et conserve sa place parmi les meilleures suites bureautiques gratuites disponibles sur le marché. Même si quelques fonctions utiles sont manquantes, car réservées à la version payante de l'application, FreeOffice répondra sans sourciller à la majorité des besoins.