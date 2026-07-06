Peu de gens connaissent cette technique pour ne pas payer le péage sur l'autoroute des vacances

Les péages d'autoroute coûtent de plus en plus cher, en grevant le budget des vacances. Il existe pourtant une astuce méconnue pour les payer sans sortir un centime de sa poche. Il faut juste s'y prendre à l'avance.

C'est l'une des dépenses incontournables quand on prend l'autoroute des vacances : le péage. Un Paris-Nice coûte à lui seul 90avec un véhicule léger classique, soit 180 euros pour l'aller-retour, – sans compter le carburant et les éventuelles friandises hors de prix dans les stations-service… Pourtant, il existe un moyen de régler tout ou partie de de croit de passage sans toucher à son compte bancaire. Il est accessible à une large part des salariés français, mais la plupart l'ignorent ou n'y pensent pas.

Le secret tient dans un petit carnet souvent oublié au fond d'un tiroir : les Chèques-Vacances. Depuis 2013, il n'est plus possible de les remettre directement aux agents de péage. Mais ils sont parfaitement acceptés via un badge de télépéage, à condition de souscrire à une offre spécifique.

Deux grands opérateurs proposent cette formule en France : Ulys, avec son offre Vacances, et Bip&Go, avec sa formule Liber-t Vacances. Les deux permettent de créditer jusqu'à 250 euros par an en Chèques-Vacances ANCV sur le badge, qui fonctionne ensuite normalement à chaque passage. Le fonctionnement est simple : on dépose ses chèques sur son espace client en ligne avant de partir, on reçoit ou on active le badge, et les péages sont débités automatiquement sur ce crédit à chaque passage de barrière.

© Ulys

Pour l'été 2026, Ulys propose même ses frais de gestion offerts jusqu'au 1er septembre. Bip&Go réplique avec sa formule Liber-t Vacances sans frais d'activation, compatible avec les Chèques-Vacances jusqu'à 250 euros par an. Les mois où les péages sont entièrement réglés par Chèques-Vacances, les frais d'abonnement mensuel sont également offerts – une formule particulièrement avantageuse pour un usage purement estival.

Le montant non consommé en fin d'année est automatiquement reporté sur l'année suivante. Pas de perte, donc, pour qui n'épuise pas ses 250 euros sur la seule saison estivale. Et si le crédit de Chèques-Vacances est dépassé en cours de route, le badge continue de fonctionner normalement, avec cette fois un prélèvement bancaire classique.

Le seul vrai effort est de s'y prendre à l'avance. Le chargement du badge en Chèques-Vacances se fait exclusivement en ligne, depuis l'espace client du télépéage, et non à la barrière. Le traitement du dossier demande en moyenne 7 à 15 jours : Il est donc indispensable de réaliser cette démarche bien à l'avance, au moins trois ou quatre semaines avant le départ, ce qui exclut les voyages en dernière minute.

Pour qui dispose de Chèques-Vacances inutilisés – souvent octroyés par les comités d'entreprise et laissés dormir faute de savoir quoi en faire – c'est l'une des utilisations les plus directes et les plus concrètes qui soit. Aucun détour, aucun bon de réduction à présenter : le badge passe, le chèque fond, et le porte-monnaie reste intact.