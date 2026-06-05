ChatGPT améliore sa mémoire pour se souvenir de vos préférences et de vos habitudes

ChatGPT se dote d'une meilleure mémoire, y compris pour les utilisateurs gratuits. Le robot conversationnel retiendra automatiquement les éléments que vous lui aurez spécifiés au cours de vos précédentes discussions. Un vrai progrès.

L'un des atouts majeurs de ChatGPT est sa capacité à réutiliser ultérieurement dans la discussion des éléments que vous lui avez partagés un peu plus tôt, comme si vous parliez à quelqu'un en face de vous. C'est bien simple, il prend en compte tout ce que vous lui dites et s'en sert pour adapter ses réponses. Le problème, c'est que, malgré sa fonction de mémoire améliorée qui lui permet de se souvenir des éléments que vous lui aurez spécifiés au cours de vos précédentes discussions, l'IA a encore quelques petits problèmes d'Alzheimer de temps en temps et qu'il fallait lui dire quoi retenir.

Pour résoudre ce problème, OpenAI a déployé le 4 juin dernier Dreaming V3, une nouvelle architecture de sa mémoire beaucoup plus performante et capable de fonctionner seule, sans que vous ayez besoin d'expliquer à ChatGPT ce qu'il doit retenir. Et même les utilisateurs gratuits peuvent en profiter !

Dreaming V3 : une mémoire qui suit l'évolution de l'utilisateur

Dreaming V3 vient corriger les trois principaux défauts identifiés dans la précédente : l'obsolescence des souvenirs, leur imprécision et les difficultés à gérer la mémoire sur le long terme. Grâce à lui, ChatGPT analyse désormais vos conversations en arrière-plan, en dehors de vos sessions. Lors de ces phases de "rêve", il met automatiquement à jour un portrait de vos préférences, de vos projets et de vos consignes.

Le fonctionnement de Dreaming V3 repose sur trois piliers :

La continuité du contexte : le chatbot retient les éléments utiles d'une conversation à l'autre ;

le chatbot retient les éléments utiles d'une conversation à l'autre ; La prise en compte des préférences : les contraintes personnelles (régime alimentaire, style de réponse, habitudes de travail) sont appliquées de façon plus cohérente au fil des échanges ;

les contraintes personnelles (régime alimentaire, style de réponse, habitudes de travail) sont appliquées de façon plus cohérente au fil des échanges ; La mise à jour dans le temps : les souvenirs évoluent automatiquement et l'IA est capable de savoir où elle se situe temporairement. Certaines informations anciennes pourront perdre en importance tandis que d'autres seront mises à jour automatiquement lorsque les habitudes évoluent.

© OpenAI

Par exemple, si vous échangez régulièrement sur la photographie et avez déjà évoqué votre matériel, ChatGPT pourra s'en souvenir afin de suggérer, lors d'un futur achat, des accessoires adaptés à votre équipement. De la même manière, pour vos voyages, l'IA peut retenir vos préférences en matière d'hébergement ou d'activités et ainsi élaborer des itinéraires davantage personnalisés. Et si vous lui parlez d'un voyage que vous avez planifié à Singapour en juillet, ChatGPT comprendra si le voyage est une perspective lointaine, s'il est en cours ou s'il est déjà terminé.

Selon les tests internes d'OpenAI, les progrès sont particulièrement marqués. La capacité de l'IA à se rappeler des informations partagées par l'utilisateur est passée de 41,5 % en 2024 à 82,8 % en 2026. Dans le même temps, sa faculté à prendre en compte les préférences personnelles a plus que doublé, grimpant de 31,4 % à 71,3 %. Enfin, l'amélioration la plus spectaculaire concerne la continuité dans le temps : l'aptitude du système à conserver un contexte pertinent sur la durée est passée de 9,4 % à 75,1 %. Le tout avec un gain important d'efficacité technique, puisque la puissance de calcul nécessaire pour servir Dreaming a été réduite par cinq.

Dreaming V3 : un difficile équilibre entre personnalisation et confidentialité

Pour gérer facilement tous ces souvenirs, OpenAI introduit une nouvelle page récapitulative afin de visualiser facilement les principaux éléments que ChatGPT a retenus au fil des conversations (centres d'intérêt, projets en cours, préférences de réponse...). Elle est accessible depuis les paramètres de l'assistant et remplace l'ancienne liste de souvenirs enregistrés manuellement.

© OpenAI

Reste à savoir jusqu'où les utilisateurs seront prêts à laisser une intelligence artificielle accumuler des informations personnelles sur plusieurs années, d'autant plus qu'OpenAI a récemment officialisé la surveillance des conversations avec ChatGPT (voir notre article). L'équilibre entre personnalisation et confidentialité est certainement l'un des plus grands défis auxquels sont soumises les entreprises de la tech !

Le déploiement de Dreaming V3 a d'ores et déjà commencé aux États-Unis pour les abonnés Plus et Pro, avec une capacité de stockage mémoire doublée. L'extension aux autres pays et aux comptes gratuits se fera progressivement dans les prochaines semaines.