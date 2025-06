La mémoire de ChatGPT s'améliore pour les utilisateurs gratuits

ChatGPT se dote d'une mémoire pour les utilisateurs gratuits, et plus seulement pour les payants ! Le robot conversationnel se souviendra des éléments que vous lui aurez spécifiés au cours de vos précédentes discussions pour être plus efficace.

L'un des atouts majeurs de ChatGPT est sa capacité à réutiliser ultérieurement dans la discussion des éléments que vous lui avez partagés un peu plus tôt, comme si vous parliez à quelqu'un en face de vous. C'est bien simple, il prend en compte tout ce que vous lui dites et s'en sert pour adapter ses réponses. Le problème, c'est que toutes ces informations sont automatiquement effacées de sa mémoire dès que vous lancez une nouvelle conversation. Ce n'est pas trop embêtant si vous l'utilisez de temps en temps, mais cela devient vite contraignant quand vous travaillez avec régulièrement ou quand vous lui demandez des tâches répétitives .

Aussi, pour contrecarrer ce problème, OpenAI a mis au point une fonction de mémoire améliorée, qui permet à ChatGPT de retenir toutes sortes d'informations sur vous, et ce de façon constante – elle l'a d'ailleurs considérablement améliorée en avril dernier. Toutefois, elle était jusqu'à présent réservée à certains pays et aux comptes payants (Plus et Pro). Heureusement, l'entreprise a annoncé le 3 juin qu'elle allait mettre à disposition des utilisateurs gratuits une version allégée de cette fonction.

ChatGPT : une mémoire gratuite mais allégée

Pour faire simple, avec cette "mémoire", ChatGPT va puiser dans l'historique des conversations et se rappeler des indications importantes afin que vous n'ayez pas à lui rappeler constamment que vous préférez que les résumés d'une réunion soient présentés en quatre parties distinctes, que vos cours doivent être adaptés au niveau de CM2 ou que vous êtes végétarien. Toutefois, contrairement à la version payante, il s'agira d'une version "allégée" de la mémoire, ce qui permet aux utilisateurs gratuits de bénéficier d'une "mémoire qui assure une continuité à court terme entre les conversations".

Le déploiement de cette fonction a commencé le 3 juin 2025. Une invitation vous proposant d'activer la mémoire devrait donc arriver sous peu. Toutefois, elle ne sera pas activée par défaut. Pour en profiter, il faut aller dans les paramètres, puis dans "Personnalisation", puis "Mémoire". Là, il faut alors activer l'option "Faire référence aux éléments mémorisés". Si vous changez d'avis et ne voulez plus que le chatbot enregistre toutes vos demandes, pour des raisons de confidentialité, vous pouvez la décocher à n'importe quel moment.

En vous rendant dans "Gérer la mémoire", vous pouvez également choisir de faire du cas par cas. Comme son nom l'indique, cette page recense tout ce qui se trouve dans la mémoire de l'IA. Vous pouvez effacer les données une par une via l'icône poubelle, ou tout supprimer par le biais du bouton "Effacer la mémoire de ChatGPT".