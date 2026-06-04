Microsoft Scout : un assistant IA conçu pour vous rendre "accro"

Microsoft dévoile Scout, son nouvel agent autonome connecté à Microsoft 365. Il peut gérer de manière proactive vos réunions et vos tâches sur Teams et Outlook sans aucune commande manuelle, avec l'objectif assumé de vous rendre "accro".

Jusqu'à présent, Microsoft peine à convaincre avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits. En effet, Copilot ne s'est pas vraiment imposé comme un argument d'achat majeur pour les consommateurs à la recherche d'un nouvel ordinateur et, même si l'entreprise a tenté de l'imposer dans sa suite 365, l'IA peine à séduire – face à la gronde des utilisateurs, Microsoft a finalement été forcé de proposer une option pour totalement désactiver Copilot sur Windows 11. Quant au projet visant à déployer cet assistant auprès des joueurs Xbox, il a finalement été abandonné avant même d'être lancé à grande échelle. Mais la firme de Redmond n'a pas dit son dernier mot.

Il faut dire que Copilot a du mal à s'imposer dans le secteur des intelligences artificielles dédiées au monde du travail. Microsoft a pourtant imposé à ses utilisateurs l'adoption de son assistant IA au sein de la suite 365. Cependant, entre des risques pour la confidentialité, des interfaces peu intuitives et des performances qui ne sont pas toujours au rendez-vous, Copilot peine à séduire. C'est bien simple, Microsoft propose maintenant une option pour totalement désactiver Copilot sur Windows 11.

Elle franchit une nouvelle étape dans sa stratégie autour de l'IA avec la présentation lors de la conférence Build 2026 de Scout, un "agent personnel toujours disponible" intégré à la suite bureautique de l'entreprise. Contrairement aux chatbots traditionnels qui attendent une demande de l'utilisateur avant d'agir, Scout appartient à une nouvelle catégorie d'agents dits "toujours actifs". Son objectif est de travailler en permanence en arrière-plan afin d'anticiper les besoins de ses utilisateurs et d'exécuter certaines tâches de manière autonome. Et de les rendre complètement "accros", pour reprendre les termes de Microsoft.

Microsoft Scout : un agent IA toujours actif en arrière-plan

Intégré à l'écosystème Microsoft 365, Scout peut accéder à différents outils professionnels comme Outlook, Teams, OneDrive ou SharePoint. Hébergé dans le cloud mais "opérant sur desktop ou sur le Web", il est conçu pour analyser les courriels, les conversations professionnelles, le calendrier ou encore les documents de travail afin d'identifier les actions à entreprendre.

L'agent peut par exemple organiser des réunions, résoudre des conflits d'agenda, préparer des documents nécessaires à une réunion, rédiger des réponses à des courriels ou encore bloquer automatiquement des créneaux de travail pour aider un salarié à respecter ses échéances. L'agent "reste actif en arrière-plan, comprend comment le travail s'effectue dans vos applications et systèmes, et passe à l'action sans avoir besoin d'être sollicité à chaque fois", dans les limites des permissions accordées par l'utilisateur ou l'entreprise.

Microsoft présente Scout comme le premier représentant d'une nouvelle génération d'agents baptisés "Autopilots". Ces assistants disposent d'une identité propre et sont capables d'agir au nom de leur utilisateur dans les limites définies par l'entreprise. L'idée est de dépasser le modèle actuel des assistants conversationnels pour créer un véritable collaborateur numérique capable de prendre des initiatives lorsque son utilisateur est occupé ou absent.

Pour parvenir à ce niveau d'autonomie, Scout s'appuie sur plusieurs technologies. La première, Work IQ, lui permet de mémoriser progressivement les habitudes de travail, les priorités et les préférences de son utilisateur à travers Microsoft 365. Au fil du temps, l'agent est censé mieux comprendre la manière dont la personne travaille et adapter ses interventions en conséquence, ce qui lui fait gagner en pertinence.

L'autre composante importante est OpenClaw, un projet open source spécialisé dans les agents autonomes, dont Microsoft a repris les principes tout en y ajoutant ses propres mécanismes de sécurité et de gouvernance. Cette IA agentique autonome est capable de gérer des flux de travail complexes et composés de nombreuses étapes.

Microsoft Scout : une stratégie de diffusion qui fait polémique

Là où Scout se démarque, c'est dans sa stratégie de déploiement, et pas pour le mieux. Le média américain 404 Media a révélé un document interne de Microsoft qui détaille ce point. Et son nom est on ne peut plus équivoque : "De l'application addictive à la plateforme agentique".

On y découvre la mention d'un plan en trois phases – "D'abord, diffuser l'expérience ClawPilot [l'ancien nom de Scout, ndlr] de manière autonome, puis développer la base d'utilisateurs et construire l'écosystème de compétences et d'outils rendant les gens dépendants au quotidien." –, mais surtout un objectif explicitement formulé en ces termes : "Rendre les gens accros". Une formulation qui n'a pas tardé à susciter de vives réactions, y compris au sein des employés de Microsoft.

Ainsi, l'un d'eux a expliqué à 404 Media que "nous constatons une dépendance croissante vis-à-vis des chatbots et des agents IA, et, d'une manière générale, la dépendance est selon moi un élément qu'aucun produit ne devrait intégrer dans sa stratégie de développement". Un autre a lui aussi évoqué son malaise: "On dirait un de ces moments où on dit quelque chose à voix haute et qui se retrouve dans le document". Cette approche est d'autant plus problématique que les cas d'addiction à l'IA se multiplient comme des petits pains.

Cette stratégie intervient dans un contexte de concurrence croissante entre les grands acteurs de l'intelligence artificielle. Plusieurs entreprises technologiques développent actuellement des agents capables d'agir de manière autonome plutôt que de simplement répondre à des questions, comme Gemini Spark de Google, Claude Dispatch d'Anthropic ou ChatGPT Atlas d'OpenAI. Microsoft cherche à prendre une position de premier plan sur ce marché émergent en transformant l'IA en un véritable exécutant numérique capable de gérer une partie du travail administratif et organisationnel.

Pour l'instant, Scout n'est pas accessible au grand public. Le service est uniquement proposé à titre expérimental auprès d'un nombre limité d'entreprises participant au programme Frontier de Microsoft. Plus de 3 000 employés du groupe utiliseraient déjà l'outil en interne afin de tester ses capacités et d'identifier ses limites avant un éventuel déploiement à plus grande échelle.