Airbnb propose maintenant des hôtels, des voitures de location et la livraison de courses

Pour couvrir davantage de besoins de ses utilisateurs, Airbnb étend ses services en prenant désormais en charge la livraison de courses à domicile, la location de voitures ou encore des hôtels-boutiques.

Airbnb s'est imposé comme un acteur majeur du tourisme en connectant des voyageurs avec des hôtes, professionnels ou particuliers, partout dans le monde. La plateforme propose des solutions d'hébergement variées, adaptées aux besoins de chacun, que ce soit pour des vacances ou d'autres types de déplacements. L'entreprise cherche désormais à élargir son champ d'action et à devenir bien plus qu'un simple Airbnb.

L'entreprise avait déjà cherché, en mai 2025, à se diversifier en lançant Airbnb Services, qui permet aux utilisateurs de réserver des spas, des massages, des soins du corps, des séances de yoga et bien plus encore à proximité de l'endroit où ils séjournent (voir notre article). Elle profite de sa mise à jour estivale, annoncée le 20 mai 2026 dans un billet de blog, pour intégrer une nouvelle série de fonctions, à savoir la livraison de courses à domicile, les transferts vers et depuis les aéroports, le stockage de bagages, la location de voitures et la réservation d'hôtels-boutique. Plusieurs d'entre elles sont disponibles dès aujourd'hui.

Nouveaux services Airbnb : une diversification croissante des activités

Airbnb élargit ses services liés au voyage grâce à plusieurs partenariats. Grâce à Welcome Pickups, la plateforme permet désormais de réserver des transferts depuis les aéroports dans plus de 160 villes à travers le monde, tout en accordant une remise de 20 % sur les trajets. De son côté, le service de consigne à bagages Bounce donne accès à plus de 15 000 points de dépôt répartis dans 175 villes, avec une réduction de 15 %. Des options qui devraient intéresser les voyageurs confrontés à des horaires décalés entre leur arrivée, leur départ et les heures d'accès à leur hébergement.

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Airbnb prend également en charge dès à présent la livraison de courses alimentaires grâce à un partenariat avec Instacart, dans une trentaine de villes aux Etats-Unis. Les utilisateurs peuvent ainsi faire livrer des produits directement dans leur logement, avant leur arrivée ou au cours du séjour. L'offre inclut la gratuité des frais de livraison ainsi qu'une réduction de dix dollars pour les commandes dépassant cinquante dollars. Les propriétaires peuvent aussi préparer le logement en commandant des produits avant l'arrivée des voyageurs.

Airbnb proposera la location de voitures plus tard dans l'été, sans préciser son ou ses partenaires. Les utilisateurs pourront choisir un véhicule adapté à la taille du groupe et bénéficieront d'un crédit de 20 % applicable sur un futur séjour Airbnb lors de leur première utilisation.

Airbnb étend aussi son activité au secteur hôtelier en intégrant des hôtels-boutiques et des établissements indépendants dans une vingtaine de grandes villes, parmi lesquelles New York, Paris, Londres, Rome, Singapour et Madrid. L'entreprise affirme sélectionner elle-même les hôtels proposés sur la plateforme, avec une attention particulière portée à leur ancrage local et à leur intégration dans le quartier où ils se trouvent. Les voyageurs bénéficient d'une garantie d'obtenir le meilleur tarif ainsi que d'un crédit pouvant représenter jusqu'à 15 % du montant de la réservation pour un futur séjour sur Airbnb.

Enfin, en tant que supporter officiel de la Coupe du monde 2026, la plateforme propose des activités exclusives dans six villes hôtes du tournoi, comme une soirée de visionnage en compagnie des anciennes joueuses américaines Abby Wambach et Julie Foudy, ou encore une session d'entraînement sur le terrain avec l'ancien sélectionneur argentin Javier Mascherano. Il faut juste y mettre le prix !

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Nouveaux services Airbnb : une régulation de plus en plus stricte

L'objectif est de permettre aux utilisateurs d'organiser une partie plus importante de leur séjour sans quitter la plateforme, en regroupant des prestations qui étaient auparavant réparties entre plusieurs acteurs. Airbnb cherche à devenir une sorte d'agence de voyage complète, capable de gérer non seulement le logement, mais aussi les déplacements, les activités et certains besoins du quotidien pendant le séjour. Et ce, quitte à marcher franchement sur les plates-bandes de Booking ou d'Expédia.

Cette évolution est aussi une réponse à un contexte plus difficile pour les locations de courte durée, marqué par des réglementations plus strictes dans plusieurs pays et par une concurrence accrue sur le marché du tourisme en ligne. En décembre dernier, l'Espagne a prononcé 65 millions d'euros d'amende contre la plateforme, tandis que Barcelone ne renouvelle plus les licences de location. De leur côté, New York interdit les courts séjours depuis 2023 et Paris a annoncé renforcer ses contrôles en 2026.