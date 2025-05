Soins du corps, cuisine, cours privés : Airbnb propose désormais des services "à domicile"

Afin d'imiter l'offre hôtelière, la plateforme lance Airbnb Services, afin de permettre à ses utilisateurs de profiter de spas, de massages et bien d'autres choses. Elle leur propose également des "expériences" de luxe.

Airbnb s'est imposé comme un acteur incontournable du tourisme, en mettant les voyageurs en relation avec des professionnels ou des particuliers du logement partout dans le monde. La plateforme permet donc de trouver une location pour les vacances et autres déplacements qui correspondent en tout point aux exigences des utilisateurs et se veut une excellente alternative aux chambres d'hôtels. Toutefois, Airbnb ne propose pas les commodités et services associés à l’hôtellerie, et qui sont pourtant très appréciés des voyageurs. L'entreprise a décidé de remédier à ce manque et a annoncé mardi soir le lancement de Airbnb Services, qui va permettre de réserver des spas, des massages, des soins du corps, des séances de yoga et bien plus encore à proximité de l'endroit où séjournent les clients. Au départ, il comprendra dix catégories distinctes dans quelque 260 villes, avant de s'étendre par la suite.

Airbnb Services : la plateforme diversifie son offre

"Les hôtels ont quelque chose que nous n'avons pas : les services", a reconnu Brian Chesky, cofondateur et patron d'Airbnb, lors d'une conférence à Los Angeles. "Les gens choisissent les hôtels pour leurs services. Les gens choisissent Airbnb pour l'espace. Aujourd'hui, nous vous offrons le meilleur des deux mondes : des logements incroyables avec des services qui les rendent encore plus spéciaux".

Ainsi, Airbnb Services permet désormais de louer les services d'un chef cuisinier privé à domicile, de traiteurs, de photographes de vacances, de massothérapeutes, d'esthéticiennes, d'entraîneurs personnels, de coiffeurs, de maquilleurs ou encore de prothésistes ongulaires directement à partir de l'application. Tous ces services ont été sélectionnés à partir de plusieurs critères, dont "l'expertise et la renommée" des professionnels, qui ont "en moyenne 10 ans d'expérience" et ont fourni des preuves de leur identité et de leurs certifications.

La plateforme en profite aussi pour améliorer Airbnb Experiences, qui permet initialement aux utilisateurs de réserver des guides locaux ou des activités (visites de galeries d'art, participation à des circuits gastronomiques, etc.). Elle ajoute également des "expériences" de luxe, baptisées Airbnb Originals. À titre d'exemple, il peut s'agir de jouer au beach-volley avec l'athlète olympique Carol Solberg sur une plage à Rio, de visiter Notre-Dame avec Axelle Ponsonnet, une architecte de l'équipe de restauration de la cathédrale, ou encore de réaliser des ramens avec le chef japonais Saburo Ishigōka. Toutes ces "expériences" sont disponibles dans plus de 650 villes à travers le monde, la fonction devrait s'étendre par la suite.