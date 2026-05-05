e-Recycle : la nouvelle appli pour vendre et acheter des appareils reconditionnés

Pour simplifier la reprise et l'achat d'appareils électroniques reconditionnés, e-Recycle lance une nouvelle application qui centralise l'ensemble du parcours tout en garantissant la transparence du processus et la traçabilité du produit.

Avec l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat qui en découle, mais aussi la crise climatique qui nous impose de limiter notre consommation, le reconditionné a le vent en poupe ! En effet, remettre en état un produit électronique ayant déjà servi permet de lui donner une seconde vie et, surtout, d'en profiter sans le payer au prix fort. Sans compter que la production d'un appareil étant la phase la plus polluante de son existence à cause de l'extraction des matières premières, utiliser un équipement longtemps permet de limiter son impact environnemental.

Pourtant, malgré tous ces avantages, des freins subsistent à l'adoption du reconditionné. Manque de lisibilité sur les prix de reprise, complexité des démarches, incertitudes sur la qualité ou la traçabilité des produits... En 2024, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) publiait une enquête révélant des pratiques pour le moins douteuses au sein de nombreux établissements du secteur – des sites de commerce en ligne, des enseignes spécialisées dans l'occasion ou la téléphonie, et de la grande distribution. Il en ressortait que la plupart d'entre eux ne respectaient pas les règles de contrôle et de remise en état en vigueur, et ce, au détriment des consommateurs.

C'est dans ce contexte qu'e-Recycle, spécialiste français du reconditionnement, lance sa nouvelle application mobile, disponible dès à présent sur l'App Store. Elle ambitionne de rendre l'estimation, la revente et l'achat d'appareils électroniques accessibles en quelques minutes, directement depuis son smartphone, en faisant preuve de simplicité et de transparence.

e-Recycle : un circuit court avec des produits traçables

Fondée en 2014 par deux étudiants d'Hetic – une école d'informatique de Montreuil (Seine-Saint-Denis) – et basée à Lyon, e-Recycle est une entreprise spécialisée dans la collecte, le reconditionnement et la revente de matériels informatiques usagés – en particulier des smartphones –, à destination des professionnels et des particuliers. Elle se démarque de ses concurrents par son approche industrialisée et locale du reconditionnement. L'entreprise revendique un approvisionnement exclusivement français et un circuit court afin de maîtriser toute la chaîne de valeur. Elle a notamment investi dans un atelier automatisé et robotisé de reconditionnement de smartphones – présenté comme une première en France – pour standardiser les processus, augmenter les volumes et fiabiliser la qualité des appareils traités.

Notons que les produits traités sont sourcés à 97 % en France, les 3 % restants provenant d'Europe, ce qui permet de limiter les distances parcourues entre la collecte de l'appareil et sa remise sur le marché. Il s'agit de fonctionner dans une logique de circuit court, afin de limiter l'empreinte carbone et d'assurer la traçabilité des produits. L'entreprise est reconnue par plusieurs certifications et labels d'organismes indépendants, comme Service France Garanti, QualiRépar, RecQ et les normes ISO 14001 et ISO 9001.

e-Recycle : une application transparente, accessible et centralisée

La nouvelle application d'e-Recycle a été conçue comme le point d'entrée unique vers l'ensemble des services proposés par l'entreprise. Elle centralise plusieurs fonctions, à savoir l'estimation, la revente et l'achat des produits. De quoi simplifier un parcours encore fragmenté chez de nombreux acteurs du secteur.

Avec le lancement de son application mobile, la firme cherche à "permettre à chacun d'estimer et de valoriser ses appareils électroniques sans expertise technique préalable, tout en facilitant l'accès à une offre de produits reconditionnés", comme elle l'explique dans son communiqué. Le but est de limiter les écarts entre l'estimation initiale et la valeur réelle du produit. Mais cela n'empêche pas le fait que les appareils soient testés dans ses ateliers et que l'estimation puisse être ajustée à la hausse ou à la baisse. Notons qu'e-Recycle propose surtout des iPhone et des appareils Samsung.