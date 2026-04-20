ChatGPT va mémoriser votre visage : mais pour quoi faire ?

ChatGPT pourra bientôt mémoriser votre visage à partir d'une photo de référence. Une façon de gagner en rapidité pour la génération et la modification d'images. Et tant pis pour votre vie privée !

Les IA génératives d'images font aujourd'hui pleinement partie de notre quotidien. En témoignent les nombreuses modes qui se succèdent sur les réseaux sociaux – les fameuses "trends" –, comme le fait de générer un "starter pack" de soi ou de se faire tirer le portrait façon Simpson ou Ghibli grâce à ChatGPT, Gemini et compagnie. Reste que, jusqu'à présent, la création de telles images personnalisées, sur lesquelles on applique un filtre ou un style, nécessitait de téléverser à chaque demande une photo servant de base. Mais OpenAI est sur le point de faciliter le processus.

Visage dans ChatGPT : une fonction pour accélérer la génération d'images

Nos confrères d'Android Authority ont découvert, dans la version bêta v1.2026.104 de l'application mobile de ChatGPT sur Android, une section nommée "Photo de référence". Comme son nom le suggère, cette fonction permet d'enregistrer une photo de son visage afin de l'utiliser comme référence dans la génération d'images. Cette nouvelle fonction devrait être accessible à partir de la section "Éléments mémorisés" dans les paramètres. L'utilisateur pourra y remplacer ou supprimer son image de référence à tout instant. Celle-ci pourra être prise directement depuis la caméra du smartphone ou choisie dans la galerie photos.

© Android Authority

Pour l'instant, cette option est encore en développement, il est donc impossible d'aller plus loin dans la manipulation. Il faudra attendre encore un peu pour en savoir plus sur la politique de confidentialité appliquée par l'entreprise (durée de conservation, éventuels usages secondaires, niveau de protection mis en place, etc.). Un élément qui a son importance, lorsque l'on sait à quel point les IA génératives sont gourmandes en données personnelles.

Une meilleure personnalisation des images génératives et le gain de temps pour les créer valent-ils réellement le coup de risquer que son image tombe entre de mauvaises mains ou soit réutilisée à des fins sur lesquelles les utilisateurs n'ont absolument aucun contrôle ? Quelle sera la prochaine étape ?