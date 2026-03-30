Vus allez pouvoir utiliser la dictée vocale de Gboard avec vos écouteurs Bluetooth

Le clavier virtuel Gboard de Google va bientôt prendre en charge les écouteurs Bluetooth pour activer la dictée vocale. De quoi résoudre l'une des plus grandes frustrations des utilisateurs qui préfèrent dicter que taper !

Depuis son arrivée sur iOS et Android, Gboard, le clavier développé par Google, s'est progressivement imposé comme l'un des outils les plus populaires auprès des utilisateurs. Ce succès s'explique par la richesse de ses fonctions : clavier flottant, recherche de GIF, accès direct au moteur de recherche ou encore nombreuses options de personnalisation, le tout avec une prise en charge de plus d'une centaine de langues.

L'application intègre aussi une fonction de dictée vocale, particulièrement utile pour rédiger des messages sans erreurs de frappe, y compris lorsque l'on ne peut pas utiliser ses mains. Toutefois, elle comporte une limite : l'utilisateur est obligé de porter le micro du smartphone à sa bouche pour pouvoir dicter un message. Mais ça, c'était avant !

Dictée vocale dans Gboard : une option attendue de longue date

Dans la version bêta 17.1.2 de l'application Gboard, nos confrères d'Android Authority ont découvert une nouvelle ligne dans le menu "Saisie vocale, qui indique "Utiliser le microphone Bluetooth". La description est on ne peut plus claire : "Activez pour utiliser le microphone de votre appareil Bluetooth connecté lors de la saisie vocale". Comprenez : les utilisateurs pourront utiliser la fonction grâce au micro de leurs écouteurs sans fil. Le paramètre permet de basculer entre le microphone du téléphone et celui de l'appareil Bluetooth connecté.

© Android Authority

Il s'agit là d'un changement de taille, puisqu'il va permettre aux utilisateurs de dicter plus facilement et plus naturellement leurs messages dans des environnements bruyants ou en déplacement. Nos confrères ont pu activer la fonction manuellement et la tester avec les OnePlus Buds 3. Attention, comme pour la plupart des découvertes issues de l'analyse de code, la fonction n'est pas encore prête pour un déploiement auprès du grand public. Il va falloir attendre que Google termine ses tests avant de pouvoir en profiter.