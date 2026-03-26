Samsung lance son navigateur Web pour Windows avec IA intégrée

Samsung déploie officiellement son nouveau navigateur Web, Samsung Browser, pour les PC sous Windows 10 et 11. Il intègre l'écosystème de la marque ainsi qu'une IA agentique. Une offensive directe contre Google et Safari !

Plongées dans la course à l'intelligence artificielle, de plus en plus d'entreprises du secteur de la tech lancent leur navigateur Web basé sur l'IA, entrant frontalement en concurrence avec le mastodonte des navigateurs Web, Google Chrome. C'est par exemple le cas d'OpenAI avec ChatGPT Atlas – et plus particulièrement son "agent mode" –, de Browser Company avec Dia, de Perplexity avec Comet, ou encore d'Opera avec Neon. Tout cela a donné des idées à Samsung qui, après plusieurs mois de test, vient officiellement de lancer Samsung Browser pour Windows, dans le but d'offrir à ses utilisateurs "une expérience plus fluide et connectée dans l'écosystème Samsung Galaxy", comme il l'indique dans un communiqué.

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Samsung Browser : synchronisation et IA agentique

Historiquement réservé aux smartphones Galaxy, Samsung Internet fait son apparition sur les PC équipés de Windows 10 et Windows 11. Grâce à la synchronisation, les utilisateurs vont donc pouvoir retrouver leur navigation, leurs favoris ou encore leurs pages ouvertes d'un appareil à l'autre, dans une logique similaire à celle déjà proposée par des concurrents comme Chrome.

Sur le plan technique, Samsung Browser repose sur Chromium, le même socle que Google Chrome ou Microsoft Edge. Cela lui permet de proposer des fonctions classiques et familières (extensions, mode sombre, navigation privée, etc.). Le navigateur se rapproche donc fortement de ses concurrents en termes d'interface et de capacités, tout en y ajoutant quelques spécificités propres au constructeur coréen, comme le gestionnaire de mots de passe Samsung Pass.

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Et, bien évidemment, il ne serait pas complet sans une bonne dose d'IA ! Tout comme Copilot sur Microsoft Edge et Gemini sur Google Chrome, Samsung Browser possède son propre agent IA, conçu en partenariat avec Perplexity. Cet assistant virtuel est accessible dans une barre latérale sur la droite de la fenêtre. L'internaute peut y poser des questions sur le contenu affiché à l'écran, effectuer des requêtes ou demander des informations.

L'IA est également capable de trouver un passage spécifique dans une vidéo pour commencer la lecture à partir d'un moment précis, de planifier des vacances, de rechercher du contenu au sein d'une page, d'en retrouver une au sein de l'historique de navigation. Elle peut même comprendre le contexte avec plusieurs onglets, sans que l'on ait à tous les sélectionner.

Attention, pour pouvoir profiter de toutes ces fonctions, il faut impérativement être connecté à son compte Samsung et télécharger certains composants logiciels additionnels. Notons que les fonctions d'IA agentique sont pour le moment uniquement disponibles aux Etats-Unis et en Corée du Sud, mais leur déploiement ailleurs dans le monde est prévu prochainement. Samsung Browser est téléchargeable gratuitement à cette adresse.