YowPay transforme les montres connectées Huawei en terminaux de paiement

Huawei et YowPay s'associent pour lancer la première application qui transforme des montres connectées en terminaux de paiement. Une nouvelle façon de payer qui promet de simplifier les transactions et de diminuer les coûts !

Dans un monde de plus en plus mobile et connecté, la façon de payer a bien évolué au cours des dernières années. Alors que les consommateurs ont largement adopté le paiement sans contact, les cartes bancaires se font de plus en plus rares, remplacées par les smartphones et, plus surprenant, les montres connectées. Maintenant, il suffit d'un simple mouvement de poignet pour payer son achat !

La fintech YowPay, basée au Luxembourg, a décidé de pousser le concept plus loin en s'associant au géant Huawei pour lancer "la première application POS (Point of Sale) pour SmartWatch Open Banking / SEPA au monde". Une formulation bien compliquée pour expliquer que la montre connectée Huawei se transforme alors en un terminal de paiement entièrement fonctionnel, capable d'encaisser des transactions via un QR code. Une grande première ! De quoi permettre aux commerçants d'accepter les paiements instantanés SEPA directement sur leur poignet.

© YowPay

POS de YowPay : un terminal de paiement au poignet

Avec cette nouvelle application, les montres connectées Huawei Watch GT et Watch Ultimate sont en mesure de servir de points de vente, en se transformant en terminaux de paiement. Pour cela, elles peuvent compter sur la technologie A2A (Account-to-Account) développée par YowPay, spécialisée dans les virements SEPA instantanés. Pour faire simple, les commerçants n'auront qu'à afficher un QR code sur l'écran de leur montre, et les clients à le scanner avec l'appareil photo de leur smartphone pour déclencher un paiement instantané. Nul besoin de carte physique ou de terminal traditionnel, et au revoir les frais de transaction !

"Notre objectif a toujours été de faire du paiement une expérience simple, instantanée et sans friction", explique Christian Caumont, PDG de YowPay. "En intégrant notre technologie Open Banking et, plus généralement, de paiement SEPA aux appareils portables de pointe de Huawei, nous offrons aux commerçants une mobilité totale et une souveraineté financière." En effet, ce système de paiement pourrait tout à fait intéresser les petits commerçants, les vendeurs ambulants, les prestataires de services à la personne ou les professionnels itinérants, pour qui le terminal bancaire traditionnel représente un coût fixe et une contrainte logistique.

Reste à voir si cette collaboration pourrait instaurer un nouveau standard mondial en matière de paiements mobiles. L'application POS de YowPay est désormais disponible sur l'AppGallery de Huawei, mais pour les montres connectées des séries Huawei Watch GT et Watch Ultimate uniquement.