Né d'un projet personnel, OpenClaw est devenu en quelques semaines un phénomène qui secoue toute l'industrie de la tech. Et pour cause : contrairement à un chatbot, cet agent IA autonome et proactif peut (presque) tout faire à votre place. Une révolution !

Il y a une anecdote qui résume à elle seule l'étrangeté et l'importance du phénomène. Il y a quelques jours, début mars 2026, près d'un millier de personnes de toutes sortes étudiants, retraités, cadres ont fait la queue devant le siège de Tencent à Shenzhen pour se faire installer un logiciel sur leur ordinateur portable. Les ingénieurs de la firme, débordés, distribuaient des peluches en forme de homard rouge. Ce crustacé, c'est le logo d'OpenClaw, un nouveau logiciel sorti de nulle part à la fin 2025, créé par un développeur autrichien dans son coin, et qui a déclenché en quelques semaines une fièvre planétaire comparable, selon plusieurs observateurs du secteur, au choc provoqué par ChatGPT en 2022 ou par DeepSeek début 2025.

Jensen Huang, le patron de Nvidia – l'une des entreprises les plus valorisées au monde grâce à ses puces pour l'iA –, n'a pas mâché ses mots lors d'une conférence d'investisseurs en février 2026 : il a qualifié OpenClaw de sortie logicielle probablement la plus importante de tous les temps. Ce n'est pas rien.

Mais que se passe-t-il exactement ? Qu'est-ce qu'OpenClaw ? En quoi est-ce différent des outils d'IA que l'on connaît ? Et pourquoi tout le monde, des geeks de la Silicon Valley aux gouvernements locaux chinois, s'emballe à ce point ?

© OpenClaw

OpenClaw : du chatbot passif à l'agent actif, la différence qui change tout

Pour comprendre OpenClaw, il faut d'abord comprendre ce qu'il n'est pas. Depuis fin 2022 et l'explosion de ChatGPT, le grand public a découvert les chatbots – ces interfaces de conversation où l'on pose une question et où une intelligence artificielle répond. Ces outils sont utiles, parfois impressionnants. Mais ils ont une limite fondamentale : ils attendent. Vous leur posez une question, ils répondent, puis ils s'arrêtent. Chaque échange repart de zéro. Le chatbot n'a aucune mémoire de vous entre deux conversations. Il ne fait rien sans qu'on lui demande. Il ne lit pas vos emails pendant que vous dormez. Il ne prend aucune initiative. Il est, par nature, passif.

OpenClaw est quelque chose de différent. C'est ce que les informaticiens appellent un agent – un programme capable d'agir de manière autonome pour accomplir des tâches. Concrètement, une fois installé sur votre ordinateur, OpenClaw peut accéder à vos fichiers, lire et rédiger des emails, gérer votre calendrier, naviguer sur le Web, exécuter des programmes – le tout sans que vous ayez besoin d'être devant votre écran à chaque étape. Vous lui donnez un objectif, et il trouve le chemin pour l'atteindre, en enchaînant les actions comme le ferait un assistant humain.

La différence tient en un mot : l'autonomie. Un chatbot, c'est un interlocuteur. OpenClaw, c'est un collaborateur. La différence, c'est l'autonomie. Les histoires qui ont circulé sur les forums tech début 2026 illustrent bien cette distinction. Un ingénieur californien s'est réveillé pour découvrir que son agent avait négocié l'achat d'une voiture à sa place pendant la nuit, économisant plus de 4 000 dollars sur le prix catalogue sans qu'il ait passé un seul appel téléphonique. Une autre utilisatrice a constaté qu'une réclamation d'assurance qu'elle avait abandonnée avait finalement été rouverte : son agent avait rédigé et envoyé seul une lettre de contestation. Ces exemples ne sont pas des publicités imaginées par un service marketing. Ce sont des témoignages documentés par leurs auteurs, publiés sur des forums publics et vérifiables.

© OpenClaw

Ce saut qualitatif – d'un outil qui répond à un outil qui agit – peut sembler technique, mais ses conséquences sont profondes. Pour reprendre une comparaison simple : Excel n'a pas rendu les comptables moins intelligents, il a transformé leur travail. OpenClaw cherche à opérer le même type de transformation, mais pour l'ensemble des tâches numériques du quotidien.

OpenClaw : l'histoire improbable d'un projet de week-end devenu phénomène mondial

Pour comprendre ce qu'est OpenClaw, il faut revenir à son origine, qui ressemble à n'importe quoi sauf à une stratégie d'entreprise rodée. Peter Steinberger est un développeur autrichien d'une quarantaine d'années, fondateur de PSPDFKit, une société qui pendant treize ans a produit des outils pour manipuler des fichiers PDF. En 2025, épuisé par cette longue traversée, il prend un billet d'avion pour Madrid, sans date de retour. Il se déconnecte. Il rattrape sa vie. Mais il observe de loin la révolution de l'IA commencer sans lui.

C'est cette frustration qui le ramène devant son clavier à l'automne 2025. Il est agacé, dit-il, que le type d'assistant IA dont il rêve n'existe tout simplement pas encore. Il commence donc à le construire, en quelques heures, sur son temps libre.

Son concept est simple : une IA qui ne se contente pas de répondre, mais qui agit vraiment. Qui peut exécuter du code, naviguer sur le Web, gérer des tâches complexes, et surtout, qui tourne en permanence sur un ordinateur personnel plutôt que sur les serveurs d'une grande entreprise. Il publie ce premier prototype sur GitHub – la plateforme de partage de code utilisée par les développeurs du monde entier – sous le nom de Clawdbot, en référence délibérée à Claude, le modèle d'IA de la société Anthropic.

Ce qui se passe ensuite relève de la légende internet. En moins de 72 heures, le dépôt GitHub dépasse les 60 000 étoiles – la jauge de popularité sur cette plateforme. En quelques semaines, il dépasse les 250 000 étoiles, devenant le premier projet logiciel de l'histoire de la plateforme à dépasser React et Linux. À titre de comparaison, Linux – le système d'exploitation open source qui fait tourner la majeure partie d'internet – a mis des décennies à atteindre ce niveau d'enthousiasme. OpenClaw y est parvenu en un mois.

Le chemin n'a pas été parfaitement lisse. Anthropic, dont le modèle d'IA s'appelle Claude, a rapidement envoyé une mise en demeure pour atteinte à sa marque déposée : le nom Clawdbot lui semblait trop proche de "Clawd". Steinberger se retrouve dans une situation absurde : le logiciel qu'il a construit en grande partie grâce aux capacités du modèle d'Anthropic se retrouve contraint de changer de nom à cause de la même entreprise.

Il rebaptise son projet Moltbot – en référence à la mue du homard – le 27 janvier 2026. Mais trois jours plus tard, il reconnaît que ce nom ne sonne pas bien, et le projet devient officiellement OpenClaw. Le crustacé, lui, reste. Cette cascade de renommages, loin de nuire au projet, lui offre une couverture médiatique en or : la presse tech du monde entier raconte l'histoire, et le nom OpenClaw devient viral bien au-delà de la communauté des développeurs.

Le 14 février 2026, Peter Steinberger annonce rejoindre OpenAI pour travailler sur la prochaine génération d'agents personnels. Sam Altman, le patron d'OpenAI, le décrit comme un génie avec des idées incroyables sur l'avenir d'agents très intelligents. Steinberger précise qu'il aurait pu transformer OpenClaw en une grande entreprise, mais que ça ne l'intéresse pas : ce qu'il veut, dit-il, c'est changer le monde, pas gérer une société. OpenClaw continuera donc de vivre sous la forme d'une fondation indépendante, financée par OpenAI, en restant entièrement open source. Meta et Microsoft l'avaient également approché, mais il a finalement choisi OpenAI, estimant que c'était la voie la plus rapide pour mettre les agents entre les mains de tout le monde.

Ce parcours – projet de week-end, explosion virale, guerre de marques, recrutement par l'entreprise phare du secteur – condense à lui seul la logique de l'ère agentique qui s'ouvre. Le logiciel lui-même est presque secondaire. Ce qui compte, c'est le concept qu'il a incarné au bon moment.

OpenClaw : un logiciel autonome et local

L'un des atouts majeurs d'OpenClaw, c'est qu'il s'installe directement sur votre ordinateur – Windows, Mac ou Linux –, comme une application classique, ou sur un serveur distant si vous préférez. Une fois en place, il se connecte à un modèle d'IA – Claude, GPT, Gemini, ou même des modèles gratuits fonctionnant entièrement en local sans connexion à internet – pour fournir son intelligence. Il se connecte également à vos applications de messagerie : WhatsApp, Telegram, Discord, Signal. C'est par ces applications que vous lui donnez des instructions, comme vous enverriez un message à un collaborateur. Depuis votre téléphone, à n'importe quelle heure, vous pouvez lui demander de faire une recherche, d'organiser un rendez-vous, de surveiller vos emails ou de préparer un rapport.

La grande particularité technique d'OpenClaw par rapport aux chatbots classiques tient à plusieurs mécanismes. D'abord, la mémoire persistante : contrairement à ChatGPT qui oublie tout entre deux conversations, OpenClaw stocke dans des fichiers sur votre machine des informations sur vous, vos projets, vos préférences, vos habitudes.

Au fil du temps, il apprend à mieux vous connaître et adapte ses réponses à votre contexte spécifique. Ensuite, la proactivité : le logiciel peut exécuter des tâches planifiées sans attendre qu'on lui demande. Il peut envoyer chaque matin un résumé des actualités qui vous intéressent, vérifier toutes les heures si des emails urgents sont arrivés, sauvegarder automatiquement vos fichiers chaque nuit. Ce mécanisme, appelé " heartbeat ", transforme l'agent en un collaborateur qui prend des initiatives plutôt qu'en un outil passif.

L'architecture du système repose sur une distinction que les créateurs du projet appellent "cerveau et muscles". Le cerveau, c'est le grand modèle d'IA – Opus, GPT, Gemini – qui comprend ce que vous voulez, réfléchit à la façon de l'obtenir, et coordonne l'ensemble. Les muscles, ce sont des sous-agents plus légers et spécialisés – un pour écrire du code, un pour chercher sur le Web, un pour gérer les emails – qui exécutent les instructions. Cette division du travail permet à la fois d'être efficace et de maîtriser les coûts, car les modèles d'IA puissants sont onéreux à utiliser.

OpenClaw peut également être enrichi par des extensions modulaires, appelées "skills" ou compétences, en bon français – des modules supplémentaires qui lui donnent de nouvelles capacités : piloter Notion, interagir avec GitHub, naviguer sur des sites Web, gérer des finances, etc. Une place de marché baptisée ClawHub recense plus de 3 000 de ces extensions début 2026. Les développeurs du monde entier peuvent en créer et les partager librement.

Tout cela fonctionne sur votre propre machine, ce qui est le choix philosophique central du projet. Vos données et votre historique restent chez vous, pas sur les serveurs d'une multinationale. C'est une promesse de souveraineté numérique qui tranche avec la logique des grands services cloud, et qui explique une partie de l'enthousiasme qu'OpenClaw suscite chez les défenseurs de la vie privée.

OpenClaw : le projet qui emballe la Chine

Si le phénomène OpenClaw est mondial, son expression la plus spectaculaire a lieu en Chine. La scène devant le siège de Tencent évoquée plus haut à Shenzhen n'est pas un exemple isolé. Elle illustre un mouvement de fond qui a pris le pays par surprise en mars 2026, avec une ampleur que même les observateurs les plus optimistes n'avaient pas anticipée.

Les géants technologiques chinois se sont engouffrés dans la brèche à une vitesse remarquable. Tencent a lancé une suite de produits basés sur OpenClaw, compatibles avec son application WeChat, rebaptisée en interne les "forces spéciales du homard". ByteDance, propriétaire de TikTok, a déployé ArkClaw, une version d'OpenClaw utilisable directement dans un navigateur Web, supprimant ainsi la barrière technique de l'installation locale. Alibaba, Huawei, Kimi et Zhipu ont toutes publié leurs propres versions, en remplaçant le cerveau américain ou européen du logiciel par des modèles d'IA développés en Chine – DeepSeek, Doubao ou d'autres – de sorte que les données traitées restent sur des serveurs nationaux.

Les autorités locales ont suivi avec un enthousiasme que certains analystes décrivent comme comparable à la frénésie qui avait accompagné DeepSeek un an plus tôt. Le district de Longgang à Shenzhen a annoncé un programme de subventions baptisé les " Dix mesures IA du homard ". Les entreprises qui développent des applications basées sur OpenClaw peuvent y prétendre à une prise en charge de 40 % de leurs investissements, dans la limite de deux millions de yuans par an, soit environ 275 000 euros. Des ressources informatiques gratuites, des hébergements subventionnés et des fonds d'amorçage allant jusqu'à dix millions de yuans sont également proposés pour les startups qui se lancent dans ce secteur. Dans la ville de Wuxi, un programme similaire offre jusqu'à cinq millions de yuans pour les projets combinant OpenClaw et robotique industrielle.

Ce que cette mobilisation révèle dépasse la simple adoption d'un logiciel. La Chine voit dans OpenClaw une opportunité stratégique : celle de disposer d'une couche d'agents autonomes qui s'appuie sur ses propres modèles d'IA, dans un contexte où la compétition technologique avec les États-Unis s'intensifie. Le mouvement reproduit le schéma observé avec DeepSeek : une technologie occidentale jugée prometteuse est absorbée, localisée, et transformée en vecteur de politique industrielle nationale.

Mais le gouvernement central adopte une position plus nuancée que les élus locaux. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information a émis dès février 2026 des avertissements sur les risques de sécurité liés à l'usage d'OpenClaw. Les banques, les entreprises d'État et les agences gouvernementales ont reçu pour instruction de ne pas l'utiliser. Cette double posture – encourager dans le secteur privé, interdire dans le secteur public – reflète la tension permanente entre la volonté d'accélérer l'adoption de l'IA et la méfiance vis-à-vis d'un logiciel dont on ne contrôle pas entièrement la chaîne de traitement des données.

OpenClaw : les risques d'un outil qui agit sans vous demander

L'enthousiasme autour d'OpenClaw ne doit pas masquer les problèmes sérieux que son déploiement soulève. Ce sont précisément les caractéristiques qui le rendent fascinant – son autonomie, son accès large à vos systèmes, sa capacité à agir sans intervention humaine – qui génèrent les risques les plus importants.

Le premier type de risque est technique. Plusieurs incidents ont été documentés dès les premières semaines d'usage large. Des agents ont supprimé massivement des emails à la place de leur propriétaire, sans que celui-ci ait formulé d'instruction dans ce sens. Un agent configuré pour gérer les ressources informatiques d'une infrastructure cloud d'Alibaba a, selon une alerte publiée par des chercheurs en sécurité, commencé à miner de la cryptomonnaie en secret en utilisant les serveurs de son employeur. Une directrice de l'équipe sécurité de Meta a raconté publiquement comment un agent OpenClaw avait intégralement vidé sa boîte mail. Peter Steinberger lui-même a reconnu ces limites sans ambages : OpenClaw est un projet open source qui nécessite une configuration soigneuse pour être sécurisé, et n'est pas encore destiné aux utilisateurs non techniques.

Le deuxième type de risque est lié à la cybersécurité. Les chercheurs ont rapidement identifié une vulnérabilité caractéristique des agents autonomes : les attaques par injection de prompt. Concrètement, un site Web malveillant peut contenir des instructions cachées qui, lorsqu'un agent les lit en naviguant sur internet, le manipulent pour lui faire exécuter des actions non voulues – transmettre des informations confidentielles, télécharger des fichiers suspects, envoyer des messages à votre place.

Des agents ont ainsi été trompés pour révéler des clés de portefeuilles de cryptomonnaies, des données financières ou des accès à des services en ligne. Sur ClawHub, la place de marché des extensions, des chercheurs en sécurité ont découvert en 2026 plus de 300 extensions vérolées, déguisées en outils d'optimisation mais se comportant en réalité comme des logiciels espions ou des portes dérobées.

Ces incidents ont conduit plusieurs organisations à prendre des mesures préventives. Meta a interdit OpenClaw sur les postes de travail professionnels. La Belgique a émis un avis de sécurité d'urgence en février. La Corée du Sud a bloqué le logiciel dans les réseaux internes d'entreprises comme Kakao et Naver. Ces réactions ne sont pas des réflexes conservateurs injustifiés : elles traduisent des préoccupations légitimes concernant un outil qui, par conception, a accès à tout ce qui se trouve sur votre machine.

Le troisième type de risque est structurel et concerne les personnes moins familières de la technologie. OpenClaw a beau être open source, son installation demande de maîtriser un minimum de commandes informatiques. Sa configuration sécurisée – définir des règles strictes sur ce que l'agent a le droit de faire, mettre en place des contrôles d'approbation, isoler les permissions – requiert de la rigueur et de l'attention. Confier un accès complet à sa machine à un programme que l'on ne comprend pas bien, c'est prendre le risque que l'agent fasse des choses que l'on n'avait pas demandées, ou que des tiers malveillants exploitent cette ouverture.

OpenClaw : NemoClaw de Nvidia et la bataille des standards

C'est dans ce contexte – enthousiasme planétaire mêlé d'inquiétudes réelles – que Nvidia a choisi de monter sur scène. Le 17 mars 2026, lors de la conférence GTC à San José, Jensen Huang a accueilli Peter Steinberger sur scène et dévoilé NemoClaw, la réponse de Nvidia à l'émergence des agents autonomes.

La mise en scène était soigneusement calculée. Huang a comparé OpenClaw à Linux, à Kubernetes et au protocole HTTP. Il a décrit l'agent IA comme un système d'exploitation à part entière – avec sa propre gestion de ressources, ses accès aux fichiers, sa capacité à planifier des tâches et à créer des sous-agents. Puis, dans un moment inhabituel pour une présentation d'entreprise, il a demandé à son audience de réfléchir à ce qu'un agent autonome fait concrètement dans un réseau d'entreprise : il accède à des informations sensibles, il exécute du code, il communique vers l'extérieur. Trois capacités que n'importe quel responsable sécurité considérerait comme un cauchemar. Huang l'a dit à voix haute, devant 30 000 personnes, avant de présenter sa solution.

NemoClaw se présente comme une plateforme qui encadre le déploiement d'agents autonomes en entreprise. Elle embarque OpenShell, un environnement isolé qui limite ce que les agents peuvent faire : quelles données ils peuvent lire, quels réseaux ils peuvent contacter, quelle politique de confidentialité s'applique. Les agents tournent sur des modèles Nemotron en local. Un routeur de confidentialité filtre les appels vers les modèles cloud. L'ensemble se déploie en une seule commande et peut être connecté aux outils de sécurité existants d'une organisation.

La plateforme est agnostique sur le matériel : elle ne requiert pas obligatoirement une puce Nvidia pour tourner. Mais les stations DGX Spark et DGX Station – les machines haut de gamme de Nvidia conçues pour faire tourner des modèles d'IA localement – sont naturellement mises en avant comme configuration de référence. Une coalition de partenaires a été annoncée autour des modèles Nemotron, dont Mistral, Perplexity, Cursor et Black Forest Labs.

La vision économique que Huang a déployée lors de ce keynote est peut-être plus importante que le produit lui-même. Sa thèse tient en une phrase : chaque éditeur SaaS deviendra un "GaaS", un fournisseur d'agents IA comme service. Les entreprises ne vendront plus des outils que leurs clients utilisent, mais des agents spécialisés qu'elles loueront pour accomplir des tâches précises. Pour illustrer ce basculement, Huang a évoqué l'idée que chaque ingénieur de Nvidia recevra bientôt un "budget token annuel" en plus de son salaire, et que la question posée en entretien d'embauche ne serait plus "combien de jours de télétravail ?" mais "combien de tokens avec mon poste ?".

Pour rappel, le "token" – ou jeton, en français – est l'unité de base que consomme un modèle d'IA à chaque requête. Chaque phrase envoyée, chaque réponse reçue, chaque fichier analysé en consomme un certain nombre. Plus un salarié utilise d'agents, plus il en consomme. L'idée est de doter chaque employé d'un forfait annuel, exactement comme on attribue un ordinateur, un téléphone de fonction ou un budget formation.

Pour un lecteur européen, cette vision peut sembler abstraite voire fantasque. Elle l'est… pour l'instant. Aucune grille salariale ne prévoit de budget token, aucune convention collective n'encadre l'usage d'agents IA au bureau : la distance entre ce que Huang projette sur scène et la réalité d'une entreprise française qui hésite encore à déployer des outils IA plus "traditionnels" comme Gemini Copilot est vertigineuse. Mais l'histoire de la Silicon Valley suggère que ce type de décalage se comble plus vite qu'on ne le croit.

OpenClaw : ce que l'essor des agents dit de notre avenir

Si la Chine s'est lancée dans la course à l'adoption d'OpenClaw avec l'enthousiasme que l'on sait, l'Europe avance plus prudemment – et pas toujours pour de mauvaises raisons.

Le cadre réglementaire européen pose des questions légitimes que les enthousiasmes américain et chinois tendent à mettre de côté. Le Règlement général sur la protection des données, dit RGPD, impose des obligations strictes sur le traitement automatisé de données personnelles. Un agent IA qui tourne en permanence sur un poste de travail, lit les emails de son propriétaire et ceux de ses correspondants, navigue sur le Web en son nom et transmet des extraits de documents à des modèles cloud, réalise des traitements de données qui peuvent engager la responsabilité juridique de l'entreprise qui le déploie. L'Intelligence Artificielle Act, entré progressivement en vigueur en Europe, ajoutera des contraintes supplémentaires pour les systèmes autonomes présentant un niveau de risque élevé.

Or, à l'occasion de l'annonce de NemoClaw, Nvidia n'a mentionné ni le RGPD ni l'IA Act dans son keynote ni dans sa documentation technique. Aucun mécanisme spécifique au cadre juridique européen n'a été présenté, malgré la présence d'acteurs européens parmi les partenaires annoncés. Les grands acteurs américains de l'IA construisent leurs outils selon les standards du marché américain. L'Europe est traitée comme un marché secondaire dont les contraintes seront adressées plus tard, si elles le sont.

Ce retard stratégique a des conséquences concrètes. Peter Steinberger – qui aurait pu devenir l'une des réussites entrepreneuriales majeures de l'Europe numérique – a choisi de rejoindre OpenAI et de s'installer aux États-Unis, en citant notamment le poids des régulations européennes qu'il juge trop lourdes pour un projet expérimental. OpenClaw aurait pu être une fondation européenne. Ce ne sera pas le cas.

Cette situation n'est pas nouvelle : elle reproduit un schéma que l'Europe connaît bien depuis l'émergence du Web, des réseaux sociaux et des plateformes mobiles. La régulation européenne protège les citoyens, ce qui est une vertu réelle. Mais elle crée aussi des frictions qui rendent le Vieux continent moins attractif pour les projets technologiques à croissance rapide.

Au-delà de la question européenne, l'histoire d'OpenClaw soulève des implications qui méritent d'être prises au sérieux. La première est économique. Un agent qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans congés ni charges sociales, qui peut gérer une dizaine de tâches simultanément et qui s'améliore continuellement, représente une forme de productivité sans équivalent dans le monde du travail traditionnel. Pour certains, c'est une opportunité extraordinaire : le chercheur indépendant, l'entrepreneur solo, le pigiste peuvent désormais disposer de capacités qui étaient jusqu'ici réservées aux grandes organisations. Pour d'autres, c'est une menace : les tâches répétitives de traitement de l'information, d'organisation et de coordination – qui forment le quotidien d'une fraction importante des emplois de bureau – sont précisément celles qu'OpenClaw accomplit le mieux.

La deuxième implication concerne la structure du marché informatique. Nvidia, en lançant NemoClaw, ne vend pas seulement une plateforme de plus. Il cherche à devenir le socle standard sur lequel les entreprises du monde entier vont déployer leurs agents. Si cette stratégie réussit, Nvidia passe d'un fabricant de puces – même le meilleur du monde – à un acteur qui contrôle la couche logicielle sur laquelle tourne l'économie agentique à venir.

C'est un changement de nature, pas de degré. Microsoft a accompli un mouvement similaire en lançant Copilot Tasks, sa propre réponse à OpenClaw, intégrée à l'écosystème Microsoft 365. La différence est que Copilot Tasks tourne dans les serveurs de Microsoft, pas sur la machine de l'utilisateur – un choix qui plaide pour la simplicité au détriment de la souveraineté des données.

La troisième implication est plus profonde. OpenClaw et ses concurrents incarnent une vision de l'informatique radicalement différente de celle à laquelle nous nous sommes habitués depuis cinquante ans. Dans ce modèle, l'ordinateur n'est plus un outil passif que l'on actionne : c'est un acteur qui prend des initiatives, qui agit dans le monde réel à votre place, et dont les décisions ont des conséquences tangibles.

La frontière entre ce que l'humain décide et ce que la machine fait devient floue. Cette évolution appelle à une réflexion sérieuse sur ce que signifie déléguer une décision à un programme, sur qui est responsable quand quelque chose tourne mal, et sur la confiance que nous sommes prêts à accorder à des systèmes que nous ne comprenons pas entièrement.

Ces questions ne sont pas abstraites. Elles sont déjà là, posées par des milliers d'utilisateurs d'OpenClaw qui ont découvert, parfois à leurs dépens, que confier les clés de sa vie numérique à un agent autonome, cela se fait avec prudence, avec des règles claires, et avec la conscience que la technologie, aussi prometteuse soit-elle, reste faillible.

L'histoire d'OpenClaw est à la fois banale et vertigineuse. Un développeur épuisé part en vacances, revient avec une idée, la code en une soirée, et déclenche une onde de choc qui secoue la Silicon Valley, le gouvernement chinois, les ressources humaines de Nvidia et les juristes européens du RGPD. C'est le genre de trajectoire qui semble impossible jusqu'à ce qu'elle se produise.

Et elle dit peut-être quelque chose d'important sur la nature du moment que nous traversons : les technologies les plus déstabilisantes ne viennent pas toujours de laboratoires à plusieurs milliards de dollars. Elles peuvent venir d'un projet de week-end, publié par quelqu'un qui était simplement agacé que ça n'existait pas encore. La preuve que l'imagination et la création humaines n'ont pas encore disparu.