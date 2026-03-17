Ce logiciel gratuit et léger mémorise tous vos copier-coller indéfiniment, sur PC comme sur Mac

Vous copiez et collez régulièrement les mêmes éléments sur votre ordinateur ? Oubliez le presse-papiers rudimentaire du système, qui efface tout son contenu au fur et à mesure : ce petit logiciel gratuit fait plus et mieux !

Le copier-coller est probablement la fonction la plus utilisée sur tous les ordinateurs, sur Windows comme sur macOS. Son principe est identique depuis des décennies : on copie un élément – texte, image, fichier, lien, code, etc. – à l'aide d'un raccourci clavier (Ctrl + C ou Commande + C) ou d'une option de menu et on le colle ailleurs avec un autre raccourci (Ctrl + V ou Commande + V) ou une autre option de menu. Simple, universel et ultra pratique au quotidien.

Tout cela n'est possible que grâce à un outil invisible du système : le presse-papiers (clipboard en anglais), une mémoire temporaire qui conserve l'élément copié. Mais aussi précieux soit-il, cet outil reste rudimentaires, sur PC comme sur Mac. Il ne mémorise qu'un seul élément à la fois, le nouveau effaçant l'ancien, et perd son contenu dès que l'éteint l'ordinateur. Frustrant quand on veut réutiliser un texte régulièrement, par exemple !

Microsoft a bien tenté d'améliorer les choses en introduisant dans Windows 10 et 11 un historique de presse-papier accessible avec la touche Win -voir notre article) qui mémorise plusieurs éléments aussi longtemps que nécessaire, même après un redémarrage. Mais sans aller au bout du concept car cet outil reste basique, sans classement ni recherche. C'est justement toutes ces lacunes que vient combler PasteBar, un petit logiciel gratuit disponible sur Windows et macOS.

© PasteBar

Son principe est simple : l'application tourne en arrière-plan et enregistre chaque élément copié. Tout est conservé dans un historique illimité, consultable et filtrable par mot-clé. Des fonctions que proposent déjà des outils comme Ditto (Windows uniquement) ou CopyQ. La différence tient à l'organisation : PasteBar permet de créer des "clips" personnalisés, regroupés dans des collections, des onglets et des tableaux. Un développeur peut y stocker ses extraits de code récurrents, un rédacteur ses modèles de phrases, un community manager ses séries de mentions et liens. Le tout est accessible depuis un menu discret dans la barre des tâches de Windows ou la barre de menus de macOS, sans jamais quitter l'application en cours.

Mais c'est sur la confidentialité que PasteBar marque le plus de points face à la concurrence. Aucune donnée ne transite par un serveur distant : tout est stocké localement, sur l'ordinateur. Mieux encore, l'application propose un écran de verrouillage avec un code d'accès et un masquage des contenus sensibles – utile pour ceux qui manipulent des mots de passe, des coordonnées bancaires ou des données professionnelles. Certains gestionnaires de presse-papiers proposent une synchronisation cloud entre appareils, pratique sur le papier, mais qui suppose de confier l'intégralité de ce qu'on copie à un serveur tiers. PasteBar fait le choix inverse.

Pour l'installer, il suffit de se rendre sur le site de PasterBar, de télécharger la version correspondant à son système, et de lancer l'application. Elle se loge discrètement dans la barre système et commence immédiatement à enregistrer l'historique. Aucune configuration initiale n'est requise pour l'usage de base, mais des réglages permettent d'affiner les raccourcis clavier, de définir des exclusions d'applications – pratique pour ne pas enregistrer ce qu'on copie depuis un gestionnaire de mots de passe – et d'organiser ses clips en bibliothèques thématiques avec des couleurs personnalisées. Le tout dans une interface moderne, élégante, pratique et en français !

Bref, PasteBar est le genre de logiciel qu'on oublie rapidement d'avoir installé, parce qu'il fait très bien son travail sans se faire remarquer. Jusqu'au jour où on travaille sur un autre ordinateur et où son absence se fait cruellement sentir. Impossible de s'en passer une fois que l'on y a goûté !