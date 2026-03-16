Voilà pourquoi votre connexion Wi-Fi est lente le soir (et comment y remédier)

Vidéo en streaming saccadée, jeu en ligne injouable, téléchargements lents : le Wi-Fi qui ralentit le soir est un grand classique. Les causes de ce phénomène sont multiples, mais il existe des solutions pour y remédier.

Chaque soir, entre 19 h et 23 h, le même phénomène se répète dans des millions de foyers français. La connexion Internet qui était fluide en journée se met à ramer, précisément au moment où tout le monde en a le plus besoin. Ce n'est ni une coïncidence, ni une fatalité.

La première cause est extérieure au domicile : c'est l'embouteillage des heures de pointe, le moment où au sein d'un même logement plusieurs personnes sont connectées simultanément– les parents encore en train de travailler ou se détendant devant une série en streaming, les enfants sur leur téléphone portable. Multipliez ce scénario par des milliers de foyers branchés au même nœud de réseau local, et le débit disponible par abonné s'effondre mécaniquement.

Ce phénomène touche davantage les zones en ADSL et les immeubles raccordés à une fibre mutualisée (FTTB), où la bande passante est partagée entre voisins. Mais il se résorbe à mesure que la fibre directe chez l'abonné (FTTH) se généralise en France, même si des écarts importants persistent entre opérateurs aux heures de pointe.

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La deuxième cause vient, elle, de l'intérieur. La box Internet qui distribue le Wi-Fi émet sur des canaux radio – principalement le 2,4 GHz et le 5 GHz. Le problème, surtout en immeuble : les box de tous les voisins font pareil. La bande des 2,4 GHz est particulièrement saturée car elle est moins bien répartie entre appareils et capte plus d'interférences de l'environnement proche. Le soir, quand tout le monde est rentré, les signaux se superposent et se parasitent mutuellement– même si chacun a sa propre box et son propre abonnement.

Autre cause souvent négligée : les "téléchargements silencieux". Consoles de jeux, smart TV, ordinateurs, smartphones, tablettes et autre objets connectés, tous déclenchent des mises à jour automatiques en soirée ou la nuit. C ertaines pèsent plusieurs gigaoctets, monopolisant la bande passante du foyer pendant un bon moment, voire des heures, sans que personne ne s'en aperçoive.

Plusieurs réglages permettent d'améliorer sensiblement la situation sans changer d'abonnement. Le plus efficace est de basculer ses appareils principaux sur la bande 5 GHz dans les paramètres Wi-Fi de la box : elle est moins encombrée que le 2,4 GHz et offre de meilleures performances à courte distance.

Pour aller plus loin, l'interface d'administration de la box– généralement accessible à l'adresse 192.168.1.1 dans un navigateur– permet de visualiser tous les appareils connectés, d'identifier celui qui consomme anormalement de la bande passante et de modifier manuellement le canal Wi-Fi utilisé.

Des applications gratuites comme WiFi Analyzer sur Android permettent de repérer les canaux les moins encombrés autour de chez vous et d'en choisir un moins disputé. Pour les usages les plus gourmands– streaming 4K, gaming en ligne, téléchargements lourds–, un câble Ethernet branché directement sur la box reste la solution la plus fiable, quelle que soit l'heure.

Quant aux téléchargements silencieux, il est généralement possible d'ajuster leurs horaires, comme c'est le cas pour Windows où ce réglage s'effectue dans les paramètres, dans les options avancées de Windows Update. De même, sur smartphone et tablette, on peut désactiver le à jour automatiques pour les effectuer manuellement, au moment de son choix.

Enfin, si malgré tout cela votre connexion reste bridée en soirée, le problème vient peut-être de votre opérateur lui-même. Aux heures de pointe entre 18 h et 23 h, les écarts de performance entre opérateurs sont mesurables : en Wi-Fi, les débits peuvent varier du simple au double selon la box et l'infrastructure utilisée. Comparer les résultats d'un test de débit réalisé à différentes heures de la journée – avec nPerf ou Speedtest, par exemple – permet de savoir si le problème vient du réseau de l'opérateur ou de l'installation domestique. Et parfois, la vraie solution, c'est simplement de changer d'offre !