Bing Video Creator : Microsoft améliore son générateur de vidéos par IA

Microsoft a décidé d'améliorer Bing Video Creator, son générateur de vidéos par IA. Reposant désormais sur Sora 2 d'OpenAI, il peut créer des contenus de meilleure qualité, plus réalistes, et avec des pistes audio.

Alors que les générateurs de vidéos viennent tout juste de se populariser auprès du grand public, l'intelligence artificielle continue encore d'évoluer. Le 2 juin 2025, Microsoft annonçait dans un billet de blog le lancement de Bing Video Creator, un nouvel outil de création gratuit, alimenté par Sora – le générateur de vidéos ultraréalistes d'OpenAI. Malheureusement, les utilisateurs pouvaient être rapidement limités en utilisant cet outil. Même si la plateforme est accessible et facile à prendre en main, les vidéos générées comportaient des animations basiques, dépourvues de support audio. Les contenus créés étaient donc utiles aux utilisateurs en quête de vidéos pour les réseaux sociaux, mais pas pour ceux qui recherchent des productions plus soignées et professionnelles.

Bing Video Creator : la puissance de Sora 2

Heureusement, il semblerait que Microsoft ait décidé de passer à la vitesse supérieure avec Bing Video Creator. La firme de Redmond a annoncé que son outil de création de vidéos reposait désormais sur Sora 2, le modèle d'IA le plus récent d'OpenAI. Plus concrètement, cela permet aux utilisateurs de générer des vidéos encore plus réalistes et plus soignées avec une meilleure qualité et des animations plus dynamiques.

Mais ce n'est pas tout ! Les contenus peuvent désormais intégrer des pistes audio. "Nous venons de déployer la vidéo générative Sora 2 dans Bing Video Creator. Ce modèle mis à jour capture des mouvements plus dynamiques, des visuels plus riches et une qualité plus photoréaliste grâce à l'intégration audio", a confirmé Jordi Ribas, le responsable de la recherche et de l'IA chez Microsoft, dans un message publié sur X.

À noter, les contenus générés avec Bing Video Creator seront marqués par un filigrane invisible à l'œil nu qui indique que la vidéo a été créée par une intelligence artificielle. Un moyen efficace pour lutter contre la désinformation, puisque les internautes ont seulement besoin de demander à l'IA si un contenu a été produit par une autre intelligence artificielle.

Comme la précédente version, Bing Video Creator permet aux utilisateurs de générer pas moins de dix vidéos gratuitement en mode "Rapide". Il s'agit d'une option qui permet d'obtenir des contenus multimédia en quelques minutes seulement, contre plusieurs heures en mode "Standard". Une fois les dix premières vidéos générées, les utilisateurs sont ainsi contraints de passer à ce dernier mode… à moins d'utiliser le Microsoft Rewards.

Pour rappel, ce service repose sur un système de récompense selon lequel les utilisateurs gagnent des points en remplissant des quêtes sur Xbox, en effectuant des recherches avec Bing ou en réalisant des achats sur le Microsoft Store. Pour créer une vidéo en mode rapide, il faut alors dépenser 100 points. Un système qui incite donc les utilisateurs à passer à la caisse pour éviter de patienter plusieurs heures, le temps de la création de leur vidéo.