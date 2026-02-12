Anthropic rend les meilleures fonctions de Claude gratuites pour tout le monde

Pour concurrencer ChatGPT et Gemini, Anthropic offre les meilleures fonctions de Claude à tous les utilisateurs, et sans pub. Au menu : la création de fichiers, les connecteurs tiers et les skills, jusqu'ici réservés aux abonnements payants.

Dans un monde où l'intelligence artificielle s'immisce de plus en plus dans notre quotidien, choisir le modèle le plus adapté à ses besoins peut s'avérer complexe. Les géants de la technologie rivalisent d'ingéniosité pour proposer des IA toujours plus performante et attirer et fidéliser de nouveaux utilisateurs. Aussi, Anthropic a décidé de frapper un grand coup avec Claude, son IA qui se veut "honnête, utile et inoffensive".

Alors que ses grands concurrents ChatGPT et Gemini réservent leurs outils les plus avancés aux utilisateurs disposant d'un abonnement payant et testent de nouvelles manières de monétiser leurs chatbots – en intégrant de la publicité par exemple –, l'entreprise a décidé de rendre gratuites les fonctions les plus puissantes de Claude à tous ses utilisateurs.

Fonctions gratuites de Claude : création de fichiers, skills et connecteurs

Initialement, comme la plupart des grandes IA conversationnelles, Claude proposait une version gratuite limitée et une version payante donnant accès à des fonctions plus évoluées, notamment la création de fichiers, l'intégration avec des services externes et des routines personnalisables : des outils particulièrement utiles pour des usages professionnels ou scolaires. Mais depuis le 11 février 2026, la plupart deviennent gratuits pour tout le monde, et sans congtrepartie.

Premièrement, Anthropic rend gratuit la création de fichier, qui permet de générer, modifier et télécharger des feuilles de calcul Excel, des présentations PowerPoint, des documents Word ou des fichiers PDF directement depuis une conversation avec Claude. Il suffit de décrire le document souhaité pour récupérer un fichier prêt à télécharger ou à enregistrer dans Google Drive.

Les "connecteurs" deviennent gratuits. Ils permettent à Claude de se connecter à des applications tierces comme Slack, Notion, Zapier, Canva, Stripe ou Figma et d'interagir avec les données ou les interfaces de ces services. Concrètement, cela signifie que l'IA peut aller chercher des informations ou déclencher des actions dans ces outils sans quitter la conversation, ce qui représente un énorme gain de temps.

Enfin, les "skills", ou compétences personnalisées, rejoignent aussi l'abonnement gratuit. Ils permettent de programmer des instructions répétitives ou spécifiques pour que Claude puisse les appliquer automatiquement. Ces routines facilitent des tâches récurrentes telles que résumer des documents, rédiger des e-mails types ou organiser des idées.

Fonctions gratuites de Claude : une IA compétitive et sans publicité

Au passage, Anthropic inclut aussi dans le forfait gratuit des conversations plus longues avec Claude. L'IA peut ainsi tenir des dialogues plus étendus sans couper brusquement, ce qui était parfois une limite gênante dans les versions basiques. Les réponses interactives ont été améliorées, et les capacités de recherche vocale et visuelle sont désormais plus performantes même pour les utilisateurs non abonnés.

Avec tous ces ajouts, Claude se positionne comme un assistant de choix pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas sortir leur portefeuille. La mise à disposition d'outils avancés comme la création de fichiers, les intégrations d'applications et la personnalisation via des skills élargit fortement les cas d'usage possibles sans abonnement, faisant de l'IA d'Anthropic un chatbot particulièrement compétitif, d'autant plus que l'entreprise a réaffirmé sa volonté de ne pas intégrer de publicités.