Gemini pourra bientôt contrôler vos applications Android tout seul

Google travaille durement pour permettre à Gemini de contrôler certaines applications sur les smartphones Android afin d'automatiser les tâches. Un pas de plus vers l'IA agentique, mais qui s'accompagne de mises en garde.

Les projets de Google autour de Gemini, son assistant intelligent basé sur l'intelligence artificielle, évoluent rapidement pour transformer radicalement la façon dont nous utilisons nos smartphones Android. Plutôt que de se limiter à répondre à des questions ou à exécuter des commandes vocales simples, Gemini devrait bientôt être capable de réaliser des actions complexes par lui-même en utilisant directement les applications installées sur l'appareil.

En effet, en explorant la version bêta 17.4 de l'application Google, nos confrères de 9to5google ont découvert plusieurs lignes de code évoquant une fonction baptisée "Effectuer des tâches avec Gemini" reposant sur le principe d'automatisation d'écran. Cette fonction devrait, dans un premier temps, être disponible uniquement à l'état expérimental via Google Labs, où elle est testée sous le nom de code "bonobo".

Gemini dans Android : des tâches automatisées par l'IA

"Gemini peut vous aider dans des tâches, comme passer des commandes ou réserver des trajets, en utilisant l'automatisation de l'écran sur certaines applications de votre appareil", peut-on lire dans une des lignes de code. D'après le descriptif de la fonction, l'assistant IA sera capable d'utiliser l'application de covoiturage pour réserver un trajet ou de passer une commande de nourriture via une appli de livraison, comme si c'était l'utilisateur qui le faisait. Ces commandes devraient apparaître directement dans l'application Gemini.

Le code comporte toutefois plusieurs avertissements. Google indique notamment que "Gemini peut faire des erreurs" et que "vous êtes responsable de ce qu'il fait pour vous, alors surveillez-le de près". "Ne saisissez pas d'informations de connexion ou de paiement dans les discussions Gemini. Évitez d'utiliser l'automatisation de l'écran pour les urgences ou les tâches impliquant des informations sensibles", conseille-t-il également.

Attention, l'usage de l'IA agentique sur smartphone n'est pas sans conséquence en termes de confidentialité. En effet, les captures d'écran pourront être examinées par des évaluateurs humains afin d'améliorer le service, mais uniquement si l'historique d'activité est activé. Il faudra donc faire preuve de prudence et éviter d'utiliser cette fonction pour des informations sensibles, comme lors de la saisie de mots de passe ou de coordonnées bancaires. Et, bien entendu, toujours garder un œil sur l'exécution des tâches automatisées !