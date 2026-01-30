Qwant Chat IA : le premier chatbot européen intégré à un moteur de recherche

Qwant, le moteur de recherche français respectueux de la vie privée, vient de lancer Chat IA, un assistant IA intégré directement dans les résultats. Gratuit et sans inscription, il promet de ne pas pister vos données.

Depuis sa création, Qwant a tout misé sur le respect de la vie privée. Préconisé par l'État et les grandes institutions publiques, le moteur de recherche français ne trace pas ses utilisateurs et ne vend pas les données issues de leurs requêtes, tout en présentant des résultats neutres, contrairement à des géants américains comme Google ou Bing dont le modèle économique repose précisément sur l'exploitation de ces informations.

Mais pour tenter de s'imposer comme une véritable alternative aux GAFAM, Qwant a lui aussi décidé de surfer sur la vague de l'IA générative, qui envahit peu à peu les différents moteurs de recherche. Le service propose déjà des réponses "flash", générées par Mistral AI, comparables aux AI Overviews de Google. Il ne compte pas s'arrêter là puisque, dans un communiqué, l'entreprise annonce le lancement de son propre chatbot, baptisé Chat IA. L'idée est de proposer une recherche plus "conversationnelle" tout en restant dans le positionnement historique de Qwant, à savoir être une alternative européenne axée vie privée.

© Qwant

Qwant Chat IA : un chatbot européen et respectueux de la vie privée

Le concept de Chat IA n'est pas nouveau en soi. Le chatbot permet de ne plus se contenter des dix résultats de recherche pour entamer une discussion en langage naturel, un peu comme ce que propose Google avec Gemini. Il y a toutefois une petite nuance. Le Chat IA ne remplace pas à proprement parler les résultats de recherche classiques, mais les enrichit. L'entreprise estime que l'IA doit aider l'utilisateur à mieux comprendre un sujet et à approfondir sa recherche en conservant le fil de la conversation, plutôt que de se contenter de résumer des pages Web. Le but est d'aller au-delà du résumé pour comprendre pleinement le contexte et pouvoir poser des questions complémentaires sans repartir de zéro, afin d'approfondir le sujet.

S'inscrivant pleinement dans la philosophie de Qwant, le Chat IA est proposé gratuitement, sans inscription ni collecte de données personnelles. Contrairement à ChatGPT ou Gemini, cette IA ne pioche pas dans une base de données figée ou sur des corpus de texte isolés, mais uniquement sur les résultats de recherche en temps réel. Cela signifie que les réponses sont ancrées dans des contenus récents du Web et que leurs sources peuvent être intégralement consultées, offrant ainsi une plus grande transparence que certains chatbots qui ne montrent pas l'origine de leurs informations.

© Qwant

En parlant d'index de recherche, Chat IA s'appuie sur Staan (Search Trusted API Access Network), qui est européen. Jusqu'à il y a peu, les moteurs de recherche Qwant et Ecosia étaient obligés d'utiliser des services externes comme Bing ou Google pour connaître le contenu du Web et fournir des résultats. Ils se sont donc associés pour sortir de leur dépendance numérique en créant en novembre 2024 une coentreprise nommée European Search Perspective (EUSP) dans l'objectif de construire un index de recherche réellement européen, indépendant et respectueux des règles de protection des données en Europe. C'est ainsi que Staan a vu le jour.

Qwant Chat IA : une alternative souveraine pleine d'ambition

Qwant indique que cette "extension naturelle" n'est qu'une étape dans "une trajectoire plus large", celle de proposer un écosystème "complet et souverain". Car le déploiement de Chat IA s'inscrit dans une stratégie plus large de reconquête technologique et de souveraineté numérique, portée par l'acquisition de Qwant par Synfonium – fondée par Octave Klaba d'OVHcloud – et la mise en place de nouvelles infrastructures européennes. En effet, au vu du contexte géopolitique actuel, il devient nécessaire de disposer d'alternatives européennes aux services des grandes entreprises américaines, qui dominent le marché et exploitent souvent les données personnelles des utilisateurs pour la publicité ciblée et, potentiellement, à des fins politiques.

© Qwant

Malgré ces innovations, on ne peut que rester prudent quant à la capacité de Qwant à concurrencer des acteurs comme Google sur le long terme. Le moteur de recherche a connu par le passé des difficultés liées à la qualité de ses résultats, à sa dépendance envers des technologies externes et à des problèmes financiers qui ont nécessité un rachat par Octave Klaba, fondateur d'OVH.