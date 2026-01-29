Google Wallet se dote d'une nouvelle interface bien plus pratique

Google prépare une nouvelle interface pour Wallet, son portefeuille numérique. Au programme : un affichage sous forme de grille, la possibilité de mettre des cartes en favoris et un nouveau bouton d'action.

Google Wallet est un portefeuille numérique particulièrement pratique, qui permet de regrouper sur son smartphone des moyens de paiement, des titres de transport ou encore des billets d'entrée au format numérique. Avec ses ajouts passés et à venir, l'application est en passe de devenir un compagnon incontournable du quotidien, capable de concentrer – à l'image d'un portefeuille physique – tout un joyeux désordre. Et justement, en parlant de désordre, il semblerait que Google se soit enfin attaqué à ce problème ! Nos confrères d'Android Authority ont découvert dans l'APK de la version 26.3.856536501 de l'application une toute nouvelle interface qui va mettre en avant les cartes favorites.

L’ancienne interface à gauche, la nouvelle au milieu et à droite. © Android Authority

Google Wallet : une grille, des favoris et un nouveau bouton d'action

Jusqu'ici, l'interface de Google Wallet prennait la forme d'une longue liste verticale qui s'étire à l'infini. Dans la nouvelle mise en forme, l'entreprise a décidé d'opter pour une disposition en tuiles colorées sous forme de grille, rendant l'ensemble beaucoup plus rapide à visualiser et à utiliser. Cela permet de mieux occuper l'espace de l'écran et de repérer du premier coup d'œil les éléments qui nous intéressent.

© Android Authority

Google introduit également un système de cartes favorites. Dans la nouvelle version, Wallet peut maintenant mettre en avant jusqu'à quatre cartes ou passes que l'utilisateur utilise le plus fréquemment. Ces éléments apparaissent en haut de l'interface et peuvent être validés comme favoris grâce à un système d'étoiles que l'on peut cocher ou décocher selon ses préférences. Google sélectionne automatiquement les premières cartes jugées importantes, mais il est bien évidemment possible d'ajuster cette sélection manuellement. Notons que, si plus de quatre éléments sont épinglés, l'interface s'adapte de façon dynamique afin d'intégrer ces cartes supplémentaires tout en restant le plus lisible possible.

© Android Authority

Ce changement est également accompagné d'une évolution ergonomique du bouton d'action – le fameux bouton flottant en bas à droite de l'écran. Au lieu d'un seul grand bouton pour ajouter des cartes ou naviguer dans l'application, Wallet introduit un bouton divisé en deux parties distinctes : l'une pour ajouter rapidement une nouvelle carte, l'autre pour accéder à l'ensemble des cartes ou options ("Voir plus"). Cette séparation facilite l'interaction à une main et aide à mieux structurer l'usage de l'application au quotidien. Google n'a pas indiqué de date de déploiement pour cette nouvelle interface, il va donc falloir se montrer patient.