Ce script supprime automatiquement toute l'IA de Chrome, Edge et Firefox

Vous en avez assez de voir vos navigateurs Web s'encombrer de fonctions IA que vous n'utilisez jamais ? Un outil gratuit promet de faire le ménage dans Chrome, Edge et Firefox. Mais peut-il vraiment tenir face aux géants du numérique ?​

Les navigateurs Web ne servent plus seulement à naviguer sur Internet. Chrome vous bombarde de suggestions Gemini, Edge vous propose Copilot à toutes les sauces et Firefox tente de vous vendre du groupement d'onglets dopé à l'IA. Face à cette invasion, un développeur indépendant, Corbin Davenport, a publié Just the Browser, un script open source qui promet d'éradiquer tout ce parasitage d'un coup.

L'idée n'est pas neuve : on peut déjà bidouiller manuellement les paramètres cachés de son navigateur pour désactiver ces fonctions. Mais aller fouiller dans edge://flags ou about:config pour cocher des dizaines d'options, très peu pour la majorité des utilisateurs. Just the Browser automatise cette corvée en appliquant directement des fichiers de configuration prêts à l'emploi.

Just the Browser : un nettoyage chirurgical, mais pas parfait

Le script s'attaque à une liste impressionnante de nuisances : modèles d'IA générative, télémétrie, contenus sponsorisés, suggestions de prix, intégrations bancaires ou encore les pop-ups invitant à changer son navigateur par défaut. Compatible avec Windows, macOS et Linux, il fonctionne en téléchargeant un fichier de configuration spécifique à votre navigateur, que vous exécutez ensuite via quelques lignes de commandes à copier-coller depuis le dépôt GitHub ou le site officiel.

Les premiers tests menés par nos confrères ZDNet sur Edge et Chrome montrent des résultats contrastés. Sur Edge, Copilot disparaît en grande partie, mais l'encadré de requête IA persiste sur la page Nouvel onglet. Sur Chrome sous Linux, en revanche, le mode IA s'évapore totalement de la barre d'URL. Firefox et Edge affichent parfois un message « Votre navigateur est géré par votre organisation » comme s'il s'agissait de versions pour entreprise, sans que cela impacte réellement l'usage quotidien.

Le script Just The Browser s'exécutant sur Windows et macOS © Corbin Davenport

L'outil est gratuit, et son développement transparent : son code est accessible sur GitHub, ce qui permet à n'importe qui d'analyser ce que Corbin Davenport modifie exactement. Mais il ne fait pas de miracles non plus. Les utilisateurs d'appareils mobiles restent sur le carreau, aucune version iOS ou Android n'étant proposée pour l'instant. Et surtout, Just the Browser ne peut pas empêcher Google, Microsoft ou Mozilla de réintroduire ces fonctions via une mise à jour future.

La vraie question, c'est pourquoi ce type d'outil doit même exister. Parce que les navigateurs ont cessé d'être de simples outils pour devenir des portes d'entrée vers les jardins numériques fermés (et onéreux) des grands éditeurs. Just the Browser ne résout pas ce problème structurel, il le contourne.