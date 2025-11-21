Les discussions de groupe avec ChatGPT sont disponibles en France

Après une phase de test limitée à quelques pays, les discussions de groupe avec ChatGPT sont accessibles pour tout le monde, y compris pour les utilisateurs français. De quoi transformer le chatbot en outil collaboratif !

Après avoir testé les conversations de groupe dans quatre pays, à savoir au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et à Taïwan, OpenAI vient d'annoncer sur X, le 20 novembre, étendre la fonction à l'ensemble des utilisateurs, où qu'ils se soient dans le monde. Il est donc désormais possible d'utiliser le chatbot comme un outil collaboratif pouvant accueillir jusqu'à vingt participants. Que ce soit pour trouver une idée de sortie en amis, pour travailler sur un projet avec ses collègues ou organiser ses prochaines vacances avec son partenaire, le chatbot répondra présent ! Ce faisant, OpenAI marche directement sur les platebandes de Meta, qui a interdit les chatbots autres que le sien sur WhatsApp.

ChatGPT en groupe : une fonction pensée pour la collaboration

La nouvelle fonction des discussions de groupe autorise jusqu'à vingt participants par chat, et sur invitation uniquement. Pour une meilleure efficacité, le chatbot est alimenté par GPT-5.1, et le mode "Automatique" lui permet de choisir lui-même le modèle de langage le plus adapté – Thinking pour les réponses nécessitant un raisonnement par exemple – pour répondre aux demandes des utilisateurs. Attention, cela se fera en fonction de la personne qui effectue la requête, car tout le monde ne possède pas le même abonnement. Or, les différentes formules proposées par OpenAI imposent des limites en matière d'utilisation. Par exemple, les comptes gratuits ne peuvent envoyer que dis messages avec GPT-5.1 toutes les cinq heures, alors que les comptes avec un forfait Plus peuvent en adresser 160 toutes les trois heures.

Pour l'occasion, ChatGPT s'est doté de "comportements sociaux" afin de pouvoir décider quand répondre et quand se contenter de suivre silencieusement la discussion. Le chatbot est également capable de réagir aux messages avec des émojis, et d'utiliser les photos de profil des participants pour générer des images personnalisées. Pour l'interpeller directement, il suffit de mentionner "ChatGPT dans un message". Notons que les fonctions de recherche sur le Web sont disponibles dans les discussions de groupe.

© OpenAI

Pour créer un groupe sur ChatGPT, il suffit d'inviter d'autres d'utilisateurs dans la discussion, par le biais d'un nouveau bouton. Pour plus de sécurité toutefois, lorsqu'un mineur est inclus dans l'une de ses discussions, ChatGPT réduit automatiquement l'exposition aux contenus sensibles pour tous les participants.

Avec le lancement des discussions de groupe, OpenAI souhaite faire de son IA "un espace partagé permettant de collaborer et d'interagir avec d'autres personnes". Cette fonction n'est "que le début de la transformation de ChatGPT". D'autres fonctions pour permettre la collaboration entre l'IA et des groupes d'utilisateurs devraient arriver par la suite.