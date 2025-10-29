Suno AI : le générateur de musique par IA devient gratuit pour tout le monde

Suno AI vient de rendre son système de génération de musique par IA accessible à tous gratuitement. Un outil impressionnant et facile à utiliser, qui veut devenir une référence, comme ChatGPT. Pour le meilleur et pour le pire.

C'est un véritable tremblement de terre pour le monde de la musique ! Suno AI, une jeune entreprise américaine, est parvenu à mettre au point l'année dernière une IA du même nom capable de générer de la musique avec des voix à partir d'un simple prompt. Le modèle v3.5, jusqu'ici réservé à ceux ayant souscrit un abonnement payant, offrait déjà des résultats plus que prometteurs (voir notre article). On se souvient encore de la désopilante version metal du fameux "La République, c'est moi !" de Jean-Luc Mélenchon !

Mais la firme vient de franchir un nouveau pas en rendant un de ses modèles les plus avancés, le v4.5-All – une variante légèrement moins puissante du modèle Suno 4.5 –, accessible à tous gratuitement. C'est bien simple, cette nouvelle version est capable de générer un résultat beaucoup plus rapidement et qui pourrait passer sans problème pour de la musique professionnelle. Une façon de tenter de reproduire l'effet ChatGPT de 2022, en devenant un outil incontournable du secteur.

Suno AI : une IA qui a l'oreille musicale

Le fonctionnement de Suno est très simple, puisqu'il suffit d'écrire en langage naturel les instructions dans le champ de saisie prévu à cet effet : style musical, émotion souhaitée, thème de la chanson, etc. Quelques secondes plus tard, l'outil génère une composition musicale, qui peut contenir une musique instrumentale, mais aussi des paroles chantées. Une fois la musique créée, il est alors possible de la partager, de la télécharger ou d'y apporter des modifications. Un peu comme ChatGPT, mais pour la musique !

Pour ceux qui cherchent un résultat plus poussé ou veulent apporter leur touche personnelle, la fonction "I'm a musician" permet d'avoir davantage la main sur le processus "créatif". Il est alors possible de décrire le type de paroles que l'on souhaite ou de renseigner celles que l'on a écrites soi-même, d'indiquer les différents styles que l'on souhaite convoquer, et même d'importer ses propres fichiers audio ou enregistrements. Les utilisateurs gratuits bénéficient de dix chansons gratuites, après quoi il faut passer à la caisse pour acheter des crédits. En revanche, cette offre ne permet pas d'utilisation commerciale des musiques générées. Pour cela, il faut bénéficier d'un abonnement payant, à partir de 8 dollars par mois. Il permet également d'accéder à la version v5 de l'IA et de profiter de fonctions premium – dont certaines un peu techniques – pour pouvoir complexifier le processus de création et avoir davantage de contrôle dessus.

Avec la version v4.5-All, l'IA est censée mieux gérer les changements de tonalité, mieux comprendre les prompts, faire moins d'erreurs et générer un résultat beaucoup plus rapidement. Elle apporte davantage de nuances et d'émotion.

Suno AI : l'épineux problème des droits d'auteur

Mais la démocratisation d'une telle technologie n'arrive pas à n'importe quel moment. Plusieurs grands noms de l'intelligence artificielle, comme YouTube (Google), Udio et OpenAI, sont désireux d'occuper l'espace de la génération musicale. Pourtant, la plupart d'entre eux gardent toujours leurs outils plus haut de gamme derrière des abonnements payants et autres paywalls, limitant ce que les utilisateurs peuvent vraiment faire sans avoir à s'engager financièrement.

En rendant le meilleur de sa technologie accessible à tous gratuitement, Suno adopte une stratégie agressive afin de prendre ses concurrents de vitesse, en cherchant à créer un entrain et une dépendance créative que les futures versions payantes pourront monétiser. Et ce, alors que les plateformes de streaming musical, comme Spotify et Deezer, sont envahies de morceaux générés par IA, et le nombre de plaintes concernant un flot de chansons d'IA mal étiquetées – voire carrément de groupes se faisant passer pour de vraies personnes.

Pourtant, une ombre immense plane sur l'ambition de Suno : celle des droits d'auteur. En effet, l'entreprise n'est guère transparente quant à la base de données utilisée pour entraîner son modèle. Des poursuites ont d'ailleurs été engagées par plusieurs géants de l'industrie musicale à l'encontre de l'entreprise, Sony, Universal et Warner l'accusant d'avoir pillé leurs catalogues pour entraîner ses algorithmes et exigent réparation, ce qui pourrait se chiffrer en milliards de dollars. Par conséquent, la gratuité du v4.5-All prend une toute autre dimension : celle d'une fuite en avant, en prenant de l'ampleur avant d'être rattrapée par la justice. Car c'est exactement ce qu'ont fait les autres mastodontes de l'IA, qui sont régulièrement accusés d'avoir pillé Internet et la littérature pour entraîner leurs modèles. Et, pour l'instant, ça marche.