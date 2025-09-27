Cette appli gratuite pourra remplir les documents administratifs à votre place

Vous souffrez de phobie administrative ? Alors vous devriez adorer Maaè, une nouvelle application française qui promet de vous assister dans toutes vos démarches et même de remplir des formulaires à votre place grâce à l'iA.

L'administratif français est connue pour être particulièrement complexe et chronophage. Une réputation qui a même dépassé nos frontières et qui, avouons-le, est amplement méritée. À tel point que beaucoup de Français ont développé une véritable phobie administrative. Selon les derniers chiffres de l'Insee, un tiers des Français s'en dit atteint. Un chiffre qui monte à 50 % chez les 18-34 ans. Cette peur est tellement forte qu'un tiers des adultes a renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne en 2021, y compris pour toucher des aides auxquelles ils ont pourtant le droit. Résultat : 10 milliards d'euros d'aides ne sont pas attribués chaque année.

Chloé Martin, une jeune femme de 35 ans ayant une formation en gestion et comptabilité, s'est rendu compte lors d'un de ses cours d'impôt sur le revenu à quel point les démarches administratives étaient compliquées en France. Et pourtant, elle, elle possédait des acquis, alors elle n'osait imaginer ce que devaient ressentir les personnes n'ayant aucune formation en la matière ! C'est pour cela qu'elle a décidé de créer Maaè – l'acronyme de "Mon Assistant Administratif Électronique", mais aussi "Maman" en thaï.

Maaè est une assistante IA sous forme d'application mobile chargée de réduire la charge mentale administrative de millions de citoyens, le tout de façon ludique. Il s'agit d'un " espace centralisé, intuitif et intelligent, où l'on peut remplir automatiquement ses formulaires, et gagner du temps et de la tranquillité d'esprit", d'après sa créatrice.

© Maaè

Au moment de son inscription, l'utilisateur répond à une longue série de questions afin de fournir à l'application toutes les informations utiles le concernant (noms, prénoms, adresse, numéro de sécurité sociale, enfants à charge, numéro d'allocataire, prestations de maternité/paternité, informations sur la situation professionnelle, etc.). C'est un peu long, mais il suffit de le faire une seule et unique fois pour que Maaè puisse s'en servir pour remplir automatiquement tous types de formulaires (lettres recommandées, lettres de réclamation, CERFA…) nécessaires dans les démarches du quotidien (famille, logement, santé, étranger, véhicule, argent…). Il ne reste ensuite plus qu'à signer avec son doigt dans le champ prévu à cet effet et à télécharger le document au format PDF, et le tour est joué. À terme, Maaè doit pouvoir permettre d'envoyer les documents directement depuis son interface, sans avoir à naviguer sur Internet.

L'application propose également des simulateurs d'aide ainsi que des notifications afin de ne pas oublier les dates limites d'envoi. De plus, lorsque les démarches seront bien réalisées, les utilisateurs pourront recevoir des codes promotionnels venant de partenaires en fonction de leur profil. Un point qui soulève toutefois quelques questions en matière de confidentialité des données, surtout au vu du nombre et de la sensibilité de toutes les informations demandées.

L'entreprise est encore toute jeune puisqu'elle a été créée en 2024. Pour l'instant, l'application est encore en phase de développement, et la petite équipe cherche à lever les fonds nécessaires pour financer le projet – l'objectif est de 200 000 euros. Il est possible de faire un don sur leur page Ulule, et l'application devrait bientôt être disponible. On lui souhaite bon courage !