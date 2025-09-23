Google Chrome va lire les pages Web à voix haute grâce à Gemini

Gemini fait progressivement son nid au sein de Google Chrome. Dans sa dernière mise à jour pour Android, le navigateur peut résumer une page Web et la lire à voix haute avec tous les avantages d'un podcast.

Google continue d'intégrer progressivement Gemini à son navigateur Chrome. Le géant du numérique avait notamment annoncé l'arrivée prochaine de plusieurs fonctions de son IA, comme la capacité de lire les pages Web, comparer les onglets, remplir automatiquement le panier de courses ou encore prendre des rendez-vous. Cette fois, Google s'apprête à transformer les pages Web en podcasts interactifs directement depuis le navigateur. Nos confrères d'Android Authority ont découvert, dans la dernière version stable de Google Chrome pour Android (version 140.0.7339.124), une fonction baptisée "Lire à haute voix". Comme son nom l'indique, elle permet de lancer une synthèse audio générée par IA à partir d'une page Web. Une façon de rendre les longs articles plus digestes et adaptés à une "lecture" plus mobile.

Gemini dans Chrome : transformer une page Web en podcast

Jusqu'ici limitée aux versions expérimentales comme Chrome Canary ou aux versions bêta, la fonction de lecture à voix haute est désormais accessible au grand public. Nous n'y avons pas encore accès à la rédaction, mais elle devrait arriver dans les prochains jours, le temps que la mise à jour se fasse du côté serveur.

© Android Authority

Pour activer la fonction, il suffit de se rendre sur une page Web via l'application Chrome sur Android, puis d'ouvrir le menu en appuyant sur les trois petits points, en haut à droite. Il faut ensuite choisir "Écouter cette page", ce qui ouvre un mode lecture. Un nouveau bouton fait alors son apparition à côté de celui du réglage de vitesse. Le résultat prend la forme d'un échange entre deux voix, comme si deux animateurs échangeaient à propos d'un sujet, afin de rendre le tout plus dynamique – on est bien loin de la voix monocorde actuelle. Les utilisateurs ont la possibilité de mettre en pause, d'avancer ou de revenir en arrière, et même d'accélérer ou de ralentir la vitesse de lecture globale.

Cette fonction n'est pas sans rappeler ce que propose NotebookLM, la plateforme de prise de notes dopée à l'intelligence artificielle de Google, avec sa fonction Audio Overviews, qui génère des podcasts à deux voix à partir des documents présentés (résultat là encore très impressionnant). L'intégration directe de la lecture à haute voix dans Chrome marque une étape importante pour démocratiser l'outil auprès des millions d'utilisateurs de l'application.