Babbel Speak : une IA pour apprendre à parler une langue en toute confiance

La plateforme d'apprentissage de langues lance Babbel Speak, une fonction vocale qui permet de discuter avec une IA dans un environnement rassurant, sans pression, afin de prendre confiance en soi. Un bon moyen de se lancer !

Avec l'IA, les applications d'apprentissage de langues prennent un nouveau tournant, et même parfois d'une façon dont on ne s'y attend pas ! C'est par exemple le cas de Google Traduction, qui semble décidé à marcher sur les plates-bandes de Duolingo avec l'intégration prochaine d'une nouvelle fonction, baptisée Practice ("Entraînement" en français), qui permet d'apprendre la langue de son choix à l'aide de Gemini (voir notre article). Mais Babbel n'y échappe pas non plus !

Il y a peu, la plateforme d'apprentissage annonçait investir des dizaines de millions d'euros pour transformer l'application et agrandir son audience. Et, comme tous les acteurs numériques en ce moment, cela passe forcément par une dose d'intelligence artificielle. "L'enseignement des langues vit une période de transformation", confiait au Figaro Tim Allen, le nouveau PDG de l'entreprise. "En misant sur notre expertise pédagogique et sur l'IA, nous allons transformer l'expérience de nos utilisateurs et accélérer la croissance du groupe". Et, effectivement, il ne compte pas si bien dire ! Babbel vient d'annoncer le déploiement en bêta d'une nouvelle fonction vocale. Baptisée Babbel Speak, elle a pour but d'aider les apprenants à prendre confiance dans leur pratique linguistique grâce à des scénarios et des dialogues inspirés de la vie réelle.

© Babbel

Babbel Speak : un cadre bienveillant

Ce nouvel outil est accessible depuis l'onglet "Babbel Speak" sur la page d'accueil de l'application mobile, disponible sur Android et iOS. Son but est de lever "l'un des obstacles les plus fréquents : ne pas savoir par où et comment commencer à parler". Pour cela, la plateforme a misé sur un design mettant l'accent sur le "confort émotionnel", avec des animations douces et de nombreux repères visuels, le tout dans des teintes violettes. Les développeurs ont aussi cherché à réduire la charge cognitive et l'anxiété liée à la prise de parole. "Lors du développement de Babbel Speak, il nous fallait trouver le juste équilibre entre laisser une liberté totale de conversation, risquant de submerger l'apprenant, et proposer des exercices trop difficiles, risquant de l'intimider", explique Franz Ardito, Responsable du développement produit chez Babbel.

Babbel Speak offre huit catégories de conversation possibles : "Rencontrer des personnes et faire des projets", "Se décrire et décrire les autres", "Décrire des objets et des lieux", "Se déplacer en ville", "Partager ses goûts et ses sentiments", "Donner des instructions ou des directions", "Raconter des histoires et décrire des événements" et "Jeux". La plateforme propose 28 scénarios par combinaison de langues inspirés du quotidien, dont "Saluer son voisin", "Parler de la météo", "Appeler un ami" ou encore "Choisir la tenue idéale". Au départ, les dialogues sont guidés, avant que la conversation ne prenne un tour plus improvisé.

© Babbel

"Nous ne promettons pas aux apprenants de passer de zéro à bilingue en une nuit, nous les accompagnons du premier mot jusqu'aux conversations confiantes", explique Tim Allen, CEO de Babbel. "En tant qu'apprenant moi-même, je sais à quel point il est difficile de démarrer une conversation dans une nouvelle langue. La plupart des applications s'arrêtent au vocabulaire. Nous allons plus loin en aidant nos utilisateurs à prononcer leurs premiers mots sans pression ni confusion."

Pour l'instant, Babbel Speak est disponible en bêta ouverte uniquement pour les anglophones apprenant l'espagnol, l'allemand, le français ou l'italien, et les francophones et germanophones apprenant l'anglais.