Bing Video Creator : le nouveau générateur de vidéos par IA de Microsoft est gratuit

Microsoft lance Bing Video Creator, son nouveau générateur de vidéos qui s'appuie sur Sora, l'incroyable IA d'OpenAI. Intégré directement dans son moteur de recherche Bing, il est accessible gratuitement à tous.

Alors que les générateurs d'images ont commencé à se populariser auprès du grand public, l'IA passe à la vitesse supérieure avec la génération de vidéos. Alors que Google a dévoilé il y a peu Veo 3, Microsoft se devait de répliquer ! Aussi, un peu plus de deux ans après avoir lancé Bing Image Creator, son outil de création d'images alimenté par l'IA, le moteur de recherche de la firme de Redmond accueille Bing Video Creator.

Annoncé le 2 juin dans un billet de blog, il est alimenté par Sora – qui signifie "ciel" en japonais, en référence à l'infinité de possibilités offertes –, le générateur de vidéos ultraréalistes d'OpenAI qui avait déjà fortement impressionné par ses résultats bluffants lors de sa présentation l'année dernière (voir notre article). Une intégration qui est possible grâce au partenariat reliant l'entreprise de Sam Altman et Microsoft, qui s'étendra jusqu'en 2030. Le générateur de vidéos est disponible gratuitement dès à présent dans l'application mobile Bing et le sera dans un second temps sur bureau, via Bing.com/create, et dans Copilot.

Bing Video Creator : des vidéos à partir d'une simple demande textuelle

Pour profiter du générateur de vidéos, vous devez installer l'application mobile Bing, disponible dans le Play Store et l'App Store – notez qu'elle s'appelle Recherche Microsoft Bing sur les deux magasins. Assurez-vous de bien vous connecter à votre compte Microsoft une fois l'appli ouverte. Ouvrez ensuite le menu par le biais de l'icône tout en bas à droite, et sélectionnez "Créateur de vidéos". Vous serez alors redirigé vers la page dédiée.

Il vous suffit ensuite de décrire dans le champ prévu à cet effet la vidéo que vous souhaitez générer en ajoutant le plus de détails possible à votre prompt – par exemple : "Dans un restaurant italien de pizza animé, une petite loutre travaille en tant que chef et porte un chapeau de chef et un tablier. Il pétrit la pâte avec ses pattes et est entouré d'autres ingrédients de pizza." Appuyez ensuite sur "Créer" et patientez le temps que l'IA génère le résultat. Vous recevrez une notification lorsque votre vidéo sera prête.

© Microsoft

Les vidéos créées sont au format 9:16 et ne dépassent pas cinq secondes. Microsoft précise qu'il est possible de lancer jusqu'à trois générations de vidéos en file d'attente simultanément. Une fois la vidéo prête, vous pouvez la télécharger sur votre appareil ou la partager par e-mail ou sur les réseaux sociaux. Toutes les créations réalisées avec Bing Video Creator sont conservées pendant 90 jours avant d'être supprimées.

Bing Video Creator : un outil plus ou moins gratuit

Si Bing Video Creator est accessible gratuitement, Microsoft a quand même trouvé un moyen de pousser au paiement. Ainsi, l'entreprise offre dix créations en mode "Rapide", qui permet d'obtenir des vidéos en quelques minutes seulement, afin que vous puissiez tester l'outil. Ensuite, il faudra soit patienter plusieurs heures pour en générer en mode "Standard", soit utiliser vos points Microsoft Rewards, à raison de 100 points pour une vidéo en "Rapide". Il s'agit d'un système de récompense permettant initialement de bénéficier de cartes-cadeaux. Vous pouvez obtenir des points en effectuant une recherche avec Bing – surtout si vous passez par Edge – ou des achats sur le Microsoft Store, mais aussi en remplissant des quêtes sur Xbox.

© Microsoft

Pour éviter les abus, Microsoft indique avoir rajouté des protections supplémentaires sur l'outil en plus de celles qu'avait déjà incorporées OpenAI sur Sora. "Nous avons mis en place des contrôles visant à limiter la génération de vidéos nuisibles ou dangereuses", assure l'entreprise, sans donner plus de détails. Reste le problème des fake news, qui ont déjà envahi Internet et les réseaux sociaux. La firme de Redmond indique avoir "implémenté des justificatifs de contenu et de la provenance basés sur la norme C2PA pour aider les utilisateurs à identifier les vidéos générées par l'IA." Mais, soyons réalistes, la plupart des internautes risquent de passer à côté et de prendre pour argent comptant ce qu'ils voient...