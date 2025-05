Google AI Edge Gallery : une appli pour utiliser plusieurs IA en local, sans connexion Internet

Google lance AI Edge Gallery, une application Android qui permet de faire tourner plusieurs modèles d'IA directement sur un smartphone, sans avoir besoin de connexion Internet. Parfait pour garder des données confidentielles !

Les aficionados de l'intelligence artificielle vont avoir un nouvel outil avec lequel jouer ! Google, toujours très en pointe en la matière, vient de sortir une nouvelle application. Baptisée AI Edge Gallery, elle permet d'exécuter des IA génératives directement sur son smartphone. Il n'y a nul besoin de connexion Internet, tout fonctionne en local, ce qui garantit la confidentialité des données. Cette application est disponible en alpha depuis le 20 mai 2025 sur les smartphones Android. Une version iOS devrait voir le jour prochainement.

© Google

AI Edge Gallery : une appli encore en phase expérimentale

L'application propose trois modes d'utilisation : AI Chat, qui transforme l'IA en chatbot, avec lequel il est possible de discuter, de poser des questions, etc. ; Ask Image, qui permet d'obtenir des informations à propos d'une image ou d'une photo importée ; Labo Prompt, qui donne accès à d'autres fonctions spécifiques liées à l'IA comme la réécriture, la traduction ou le résumé d'un texte, ou encore la génération de code pour les développeurs.

© Google

L'un des intérêts de l'application réside dans le fait qu'elle propose plusieurs modèles de langage, comme Gemma 3, la version open source de Gemini, mais aussi Qwen 2.5 d'Alibaba, Hammer 2.1, et d'autres modèles. Cela permet de choisir l'intelligence artificielle qui correspond le mieux à nos besoins : certains excellent en code, d'autres en analyse d'images, etc. En plus, l'application propose de nombreux paramètres permettant de régler et personnaliser l'IA, comme la "température" des réponses (leur créativité), le nombre de tokens...

© Google

Attention, ces IA ne sont pas les mêmes que celles que l'on peut utiliser sur Internet. En effet, afin de les faire tourner localement sur les appareils des utilisateurs, Google propose des versions allégées spécialement optimisées pour mobile. Elles comportent donc beaucoup moins de paramètres, ce qui a pour conséquence de parfois rendre les réponses moins nuancées ou originales.

D'après les premiers retours des développeurs et autres passionnés d'IA, AI Edge Gallery possède un fort potentiel pour une expérimentation d'IA hors ligne axée sur la confidentialité, même si certains soulignent des limites actuelles telles que les contraintes de taille du modèle et l'absence d'interaction vocale.

© Google

AI Edge Gallery n'est pas sur le Play Store, puisqu'il s'agit d'une version alpha, et donc instable, avec de nombreux bugs et des fonctions incomplètes. Il faut donc télécharger l'APK depuis GitHub et l'installer manuellement. Les prochaines mises à jour devraient inclure la prise en charge d'iOS et des fonctions vocales en temps réel.