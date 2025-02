Gemini peut maintenant analyser gratuitement des documents

Bonne nouvelle si vous êtes un adepte de Gemini : vous pouvez désormais faire analyser gratuitement des documents par l'IA de Google. Une fonction auparavant réservée aux abonnés payants et qui pourrait séduire de nombreux utilisateurs.

Comme toutes les autres entreprises engagées dans la course à l'intelligence artificielle, Google s'efforce d'intégrer l'IA dans pratiquement tous ses produits. Et pour rendre son chatbot Gemini plus attirant et gagner de nouveaux utilisateurs, le géant américain a décidé d'offrir une fonction auparavant réservée aux abonnés payants à Gemini Advanced : l'analyse de documents. Vous pouvez donc en profiter dès maintenant pour lui demander de résumer le contenu d'un PDF, de formater un texte Word ou encore d'analyser une feuille de calcul à partir des documents que vous lui soumettez.

Gemini : une multitude de formats à analyser gratuitement

Gemini peut traiter une impressionnante variété de formats de fichiers : des documents créés avec Google Docs, son traitement de texte en ligne, des présentations créées avec Google Slides, son éditeur en ligne, mais aussi du texte brut en TXT et des documents bureautiques dans des formats très répandus, y compris ceux de Microsoft Office (PDF, RTF, DOC, DOCX, DOT, DOTX, HWP, HWPX et PPTX).

En revanche, pour soumettre des feuilles de calcul (XLS, XLSX, Google Sheet), des fichiers de données tabulaires (CSV, TSV) ou des fichiers de code (C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL et HTML) à Gemini, il faut passer par l'abonnement payant Google One Premium AI, qui intègre Gemini Advanced.

Notons que Google restreint le nombre de documents soumis et impose une limite dans leur "poids". Ainsi, il est possible d'envoyer un maximum de dix fichiers à la fois, avec, pour chacun, une taille maximum de 100 Mo. Attention, les données des documents étant analysées directement par l'IA de Google, mieux vaut ne partager aucune information personnelle et aucun document pouvant en contenir avec Gemini.

Gemini : une version payante plus poussée

La fonction d'analyse de documents dans Gemini est disponible dans la version Web de l'IA ainsi que dans les applications mobiles Android et iOS. Il suffit d'appuyer sur le bouton "+" situé à gauche dans le champ de saisie, puis de sélectionner une des options : "Drive" pour les fichiers stockés dans le cloud, "Fichiers" pour ceux présents sur l'appareil, ou "Image", qui était déjà disponible. Les abonnés à Gemini Advanced verront également apparaître l'option "Dossier de code".

Il est possible de soumettre simultanément plusieurs documents à Gemini dans différents formats, en provenance de l'appareil ou depuis l'espace de stockage Google Drive. La fonction est actuellement en cours de déploiement dans le monde entier.

Avec cette nouveauté, Google cherche mine de rien à pousser les utilisateurs à basculer sur la version payante de Gemini. En plus d'un accès privilégié aux derniers modèles de langage de son IA, qui sont beaucoup plus puissants, l'abonnement offre 2 To de stockage sur Google Drive, davantage de formats d'analyse de dossiers et depuis peu un accès à NotebookLM Plus – son carnet de notes et de recherche.