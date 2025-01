Renegocee : le robot-justicier qui défend les consommateurs contre les opérateurs

Tel un robot-justicier, Renegocee assiste les consommateurs pour faire valoir leurs droits et résoudre leurs litiges avec les opérateurs et autres fournisseurs de services. Pannes, hausses de prix, démarchage, cette appli est sur tous les fronts !

Absence de connexion Internet, hausse des prix des abonnements, amendes injustifiées, vols annulés, services défaillants… Nous sommes quotidiennement confrontés à de nombreuses injustices et litiges, mais, que ce soit par méconnaissance de nos droits ou à cause de la complexité des démarches, beaucoup d'entre nous renoncent à obtenir gain de cause. Pour remédier à ce problème, CableReview lance Renegocee, un "robot-justicier" dopé à l'IA conçu pour aider les consommateurs à défendre leurs droits et leur pouvoir d'achat. Disponible gratuitement sur le Play Store, l'App Store et en version Web sur Renegocee.fr, cette appli automatise les réclamations et propose des solutions rapides face aux litiges.

Renegocee : un assistant pour régler les problèmes avec les opérateurs

Premièrement, Renegocee dispose d'un assistant IA spécialement dédié aux pannes de box Internet. Il suffit de discuter avec lui et de lui décrire le problème rencontré pour que l'intelligence artificielle analyse la situation ainsi que les textes juridiques et les conditions générales de l'opérateur, de façon à identifier les recours pour résoudre le problème. Il génère alors un courrier de réclamation complet au format PDF, intégrant toutes les références légales nécessaires. Si le blocage persiste, l'application n'hésite pas à proposer des recours plus poussés, comme une résiliation sans frais ou une médiation.

© Cablereview

Renegocee propose également un outil de suivi des abonnements. En synchronisant les transactions bancaires à l'application par le biais de la technologie open banking, l'IA permet de détecter automatiquement les augmentations de prix, même lorsqu'elles se font en catimini. De quoi éviter les mauvaises surprises en fin de mois ! En plus de ça, Renegocee permet de résilier sans frais en un clic, en générant un courrier de résiliation rédigé conformément à l'article L224-33 du Code de la consommation, qui stipule que les abonnés ont le droit de demander à changer d'offre – pour en prendre une autre moins onéreuse – ou de résilier leur abonnement actuel sans frais et sans tenir compte de la période d'engagement.

Renegocee : des réclamations générées en quelques clics

Au-delà des litiges avec les opérateurs, Renegocee est également d'une grande aide dans la lutte contre le démarchage téléphonique et le spam. Pour cela, l'application s'attaque au cœur du problème, à savoir la revente de données personnelles. Elle recense une centaine de courtiers qui collectent et revendent ces informations et peut, avec l'autorisation de l'utilisateur, les contacter un par un pour exiger la suppression définitive de ses informations personnelles de leurs serveurs, en s'appuyant sur le droit à l'oubli du RGPD.

Renegocee alerte également en cas de piratage de nos comptes en ligne et nous assiste pour prendre les mesures nécessaires pour limiter les dégâts, en indiquant notamment les mots de passe qui ont été exposés.

© Cablereview

Notons que le service ne se limite pas aux problématiques liées aux télécoms. Il propose pas moins de seize services prenant en charge de nombreuses thématiques : litiges avec les compagnies aériennes, retards de livraison, colis perdus ou non livrés, amendes SNCF abusives, abonnements difficiles à résilier, etc. Là encore, il suffit de décrire le problème en répondant aux questions du robot. L'IA se charge alors d'analyser les textes de loi, les conditions générales de vente des compagnies pour déterminer les recours appropriés, pour ensuite rédiger les réclamations à notre place. Pratique !