Google Drive améliore le scanner de son application Android

Google Drive améliore son outil de numérisation de documents dans son application mobile. Les images scannées profitent notamment d'une correction automatiquement de défauts pour un résultat de bien meilleure qualité.

Si vous avez l'habitude de dématérialiser vos documents, vous êtes probablement familier avec Google Drive, l'outil de stockage du géant du numérique. En effet, celui-ci possède un outil de numérisation de documents fort pratique. Google l'améliore d'ailleurs progressivement dans l'application mobile. Ainsi, il y a un an, il lui offrait une nouvelle interface, plusieurs fonctions permettant d'avoir plus de contrôle sur l'image générée, notamment en numérisant automatiquement le document, ainsi qu'un meilleur rendu (voir notre article).

Mais, par rapport à certaines applications concurrentes, les documents scannés pouvaient être parfois peu lisibles, en raison de soucis de luminosité ou d'un contraste trop faible. Heureusement, Google a annoncé dans un billet de blog, une mise à jour qui va rendre le scanner de Google Drive plus efficace sur Android, en corrigeant ce problème majeur. "Les numérisations mobiles sont désormais plus nettes et plus claires grâce aux améliorations automatiques du scanner Google Drive", explique le géant d'Internet. Les images scannées seront donc bien plus exploitables.

La différence de qualité entre l'ancienne et la nouvelle version. © Google

Google Drive : un scanner de meilleure qualité pour un résultat lisible

Google Drive a ainsi optimisé les algorithmes de traitement post-capture. "Selon le document, l'amélioration automatique effectuera des actions telles que la correction de la balance des blancs, la suppression des ombres, l'enrichissement du contraste, l'accentuation automatique, l'amélioration de la luminosité, et plus encore", explique la firme de Mountain View. Le rendu ne devrait plus ressembler à une photo, mais bien à un véritable scan.

Le déploiement de cette mise à jour a déjà commencé pour les utilisateurs qui sont inscrits au programme de diffusion rapide et s'achèvera le 2 janvier 2025. Pour les autres utilisateurs de Google Workspace, y compris les comptes gratuits, pour les autres, le début du déploiement est programmé pour le 6 janvier 2025. Attention, cette mise à jour concerne l'application Android seulement, l'application iOS n'est pas concernée pour le moment.