Clap de fin pour le bloqueur de pub uBlock Origin sur Google Chrome

On l'attendait, mais c'est la fin pour uBlock Origin au sein de Google Chrome ! Le populaire bloqueur de publicités est désormais incompatible avec le navigateur. Et il est désormais désactivé automatiquement.

Si vous avez l'habitude d'utiliser uBlock Origin sur votre navigateur Chrome afin d'éviter d'être assailli de toutes parts par les publicités, préparez-vous à lui dire adieu ! En effet, la célèbre extension du navigateur est en train d'être automatiquement désactivée par Google chez tous les utilisateurs. Sur son compte X, Raymond Hill, le développeur de uBlock Origin a partagé une capture d'écran montrant un pop-up de Chrome indiquant que le navigateur avait automatiquement désactivé plusieurs extensions, dont uBlock Origin. Celle-ci n'est officiellement "plus prise en charge". Sur le Chrome Web Store, impossible de l'installer, un message d'avertissement indiquant que "cette extension n'est plus disponible, car elle ne respecte pas les bonnes pratiques concernant les extensions Chrome." Une fin attendue depuis plusieurs mois et qui se concrétise finalement. RIP, petit ange parti trop tôt !

Google Chrome : un passage délicat au Manifest V3

Google travaille en effet depuis plus de cinq ans à revoir le mode de fonctionnement des extensions pour Chrome, notamment en passant de Manifest V2 au Manisfest V3. Le Manifest est une sorte de cahier des charges qui définit les règles que les extensions Chrome doivent respecter pour fonctionner (comportement, accès et permissions, déclenchement, exécution de scripts en arrière-plan, etc.). La troisième version est censée améliorer la sécurité et les performances du navigateur, mais au prix de la liberté des développeurs (voir notre article).

En effet, si le Manifest V2 se montrait assez généreux pour laisser un champ d'action plutôt large aux extensions, le Manifest V3 se montre bien plus restrictif, notamment sur le blocage de contenu à la volée. Car les premières extensions à en souffrir sont celles dédiées au blocage des publicités telles que AdBlock, uBlock ou encore AdGuard pour n'en citer que quelques-unes. Ces extensions emploient en effet de très nombreuses règles pour filtrer de façon dynamique les contenus affichés dans les pages Web. uBlock Origin, par exemple, en contiendrait plus de 300 000. Or, avec la nouvelle version du Manifest, le nombre maximal est fixé à 30 000 afin de garantir plus de souplesse au navigateur et de meilleures performances, rendant au passage les bloqueurs de pub bien moins efficaces. Par conséquent, la version complète d'uBlock Origin ne peut pas être entièrement portée sur la nouvelle plateforme Manifest V3. D'où la désactivation.

Fin d'uBlock Origin sur Chrome : comment faire pour éviter la pub ?

Mais alors, que faire ? Vous n'avez pas d'autres choix que de trouver des alternatives. Le développeur d'uBlock Origin propose déjà une extension uBlock Origin Lite qui prend en charge Manifest V3, mais qui possède moins de fonctions que l'extension uBlock Origin "complète". Sans compter que la nouvelle API de Manifest V3 ne permet pas à l'extension de modifier les en-têtes ou les corps des requêtes., ce qui limite ses capacités de filtrage. Attention, vous devez installer manuellement uBlock Origin Lite depuis le Chrome Web Store car elle est "trop différente de uBO pour être un remplacement automatique", selon la FAQ publiée sur GitHub . Sur son compte X, Raymond Hill a d'ailleurs publié une capture d'écran montrant la différence de traitement entre uBlock Origin et uBlock Origin lite.

Sinon, vous pouvez toujours vous tourner vers un autre navigateur. Firefox, qui a adopté le Manifest V3 avant Google, apparaît comme une bonne alternative, puisque Mozilla a annoncé qu'il continuerait à prendre en charge les extensions Manifest V2, dont uBlock Origin. Brave peut également être une bonne solution de dépannage, puisqu'il intègre d'office un bloqueur de publicité et que la firme affirme qu'il "continuera à prendre en charge certaines extensions MV2 liées à la confidentialité [...] aussi longtemps que [cela sera] possible". À chacun de voir !