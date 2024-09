Vous pourrez bientôt publier des avis anonymes sur Google Maps

Vous avez déjà songé à mettre un avis sur une enseigne en passant par Google Maps, mais vous avez annulé en voyant que votre nom et votre photo de profil Google seraient visibles ? Bonne nouvelle, il sera bientôt possible de le faire anonymement.

Après avoir passé un moment dans un nouveau restaurant, au cinéma ou dans quelconque lieu public, vous avez souvent envie de partager votre expérience en laissant un avis. Pour ce faire, il existe plusieurs moyens : créer un compte sur des sites spécifiques tels que Trustpilot, TripAdvisor, Komi, Trusted Shops, etc. ou tout simplement passer par Google Maps. Malheureusement, il se peut que vous soyez réticent à l'idée d'utiliser les services proposés par la firme de Mountain View. En effet, les avis publiés ne sont pas anonymes et tous les utilisateurs peuvent voir votre pseudo et votre photo de profil Google. Un détail très important puisque de nombreuses personnes ont renseigné leur identité – nom et prénom dans le pseudo – ainsi qu'une photo d'eux pour créer un compte sérieux et professionnel. Face à ce souci d'anonymat, de nombreux consommateurs ont préféré faire l'impasse en ne partageant pas leur avis sur Google. Un souci qui devrait toutefois être bientôt réglé.

Google Maps : une nouvelle option pour publier des avis de façon anonyme

Alors que certaines personnes avaient choisi de créer un compte secondaire pour partager des avis sur Google Maps, l'entreprise travaille sur une solution plus simple et plus flexible. Comme le rapporte Android Authority, Google travaillerait sur une nouvelle fonction permettant à ses utilisateurs de créer un profil alternatif pour partager leurs expériences et leurs commentaires. Dans le code de la dernière version de l'application, on retrouverait en effet la possibilité de choisir un nouveau pseudo et une nouvelle photo de profil pour chaque publication publique sur des plateformes comme Google Maps ou encore Google Search.

Pour l'instant, cette nouvelle fonction n'a pas encore été ajoutée et n'est donc pas disponible. Néanmoins, les premières informations laissent penser que les utilisateurs pourront personnaliser leur compte alternatif au moment de leur première publication. Selon nos confrères, une page d'assistance récemment mise à jour suggère qu'il sera bientôt possible de choisir entre le profil principal et le profil alternatif pour les interactions publiques. Voilà qui devrait encourager les utilisateurs les plus frileux à prendre plus facilement la parole sur Google Maps pour donner leur avis sur un lieu, sur la qualité de la nourriture dans un restaurant, ou sur l'accueil qu'ils ont reçu dans une entreprise ou dans une administration publique.