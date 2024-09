Et si la CAF donnait un chèque pour s'abonner aux sites de rencontre ?

Pour contrer la baisse préoccupante de la natalité en France, un sociologue a évoqué l'idée de mettre en place un nouvelle aide de la CAF. Une mesure qui pourrait aider les célibataires à prendre un abonnement premium sur les sites de rencontres.

C'est une initiative insolite, mais tout à fait sérieuse. Depuis plusieurs années, la natalité en France est en chute libre. Sur le premier semestre de 2024, on relève par exemple une baisse de 2,4 % par rapport à la même période de l'année précédente. Face à cette situation de plus en plus préoccupante, des experts ont réfléchi à des mesures pour relancer le taux de natalité. Parmi eux, on retrouve Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, ancien directeur des études de la Caisse nationale des Allocations Familiales (CNAF) et auteur de l'ouvrage Les batailles de la natalité aux Éditions de l'Aube. Récemment, le sociologue a en effet proposé de mettre en place une nouvelle aide financière de la CAF pour inciter les célibataires à s'inscrire sur des sites de rencontre.

Chèque CAF pour les sites de rencontre : une aide de l'État pour relancer la natalité

Bien souvent, les utilisateurs des sites de rencontres tels que Tinder, Meetic, Fruitz ou encore Happn utilisent les versions gratuites des applications. Une stratégie intéressante pour le porte-monnaie, mais qui n'optimise pas vraiment les rencontres. Car, oui, ces applications proposent toutes des versions payantes qui permettent d'augmenter drastiquement les chances de rencontrer l'âme sœur. C'est la raison pour laquelle le sociologue Julien Damon, qui s'est confié lors d'une interview accordée à L'Express, le 25 août dernier, a évoqué l'idée de créer "un grand service public de la rencontre, en complément ou en remplacement des sites comme Meetic ou Tinder". Le gouvernement français pourrait également mettre en place un "chèque" ou des bons, distribués par la CAF, pour financer les abonnements sur ce type de plateformes – qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois – pour inciter les célibataires à s'y inscrire.

"Pour les adeptes de la drague à l'ancienne, les pouvoirs publics pourraient aussi soutenir les bars, restaurants et salles de sport qui organisent des moments de rencontre", a ajouté le spécialiste. Pour étayer ses propos, Julien Damon a également expliqué que les CAF pourraient financer "du conseil matrimonial, pour les individus seuls, sans ou avec enfants, qui souhaitent se relancer dans l'aventure à deux". "Les CAF financent déjà de la médiation familiale en cas de séparation. Pourquoi ne financeraient-elles pas du conseil matrimonial ?", a-t-il ajouté. Dans les prochains mois, les célibataires pourraient ainsi faire des rencontres avec la bénédiction de l'État. Difficile de savoir si cette idée trouvera un écho favorable auprès du Gouvernement et de la CAF, mais elle a au moins l'avantage de l'originalité !