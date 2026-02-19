Ces abonnements cachés vont plomber le coût d'utilisation de votre voiture

Navigation par GPS, sièges chauffants, musique en ligne… Les voitures modernes utilisent de plus en plus de services connectés. Mais passé une période, ces fonctions pratiques exigent de souscrire des abonnements payants.

Quand on achète une voiture neuve, comptant ou à crédit, on pense généralement avoir tout payé une bonne fois pour toutes. Bien sûr, à l'usage, il faut aussi compter avec les coûts de l'assurance, de l'entretien, duc contrôle technique, du carburant, des péages et du stationnement. Mais un autre coût beaucoup plus discret vient désormais s'ajouter à cette facture déjà bien lourde. Et que les constructeurs comme les concessionnaires se gardent bien de le mettre en avant avant l'achat !

De fait, depuis quelques années, l'automobile est entrée dans l'ère du véhicule piloté par logiciel. Et les voitures sont devenues de véritables objets connectés qui s'appuient sur des services en ligne pour proposer moult fonctions pratiques, parfois indispensables au quotidien, comme le guidage par GPS avec trafic en temps réel.

Or, comme le souligne l'ADAC, cette célèbre association d'autonomistes allemands, dans une étude récente sur plusieurs grandes marques automobiles – Audi, BMW, Dacia, Kia, Mercedes, Renault, Skoda, Volvo, Volkswagen… –, ces services ne sont ni offerts, ni éternels. Comme toutes les applications, ils évoluent. Et pour continuer à fonctionner, de nombreuses options exigent de souscrire des abonnements payants tout au long de la vie du véhicule.

Le premier poste de dépense concerne la navigation et l'information trafic. Autrefois incluses sans limite de durée, les cartes mises à jour en temps réel deviennent payantes après une période de gratuité, souvent comprise entre un et trois ans. Passé ce délai, conserver les infos trafic, les prix des carburants ou l'état des bornes de recharge peut coûter entre 50 et 150 euros par an selon le constructeur.

Plus controversée encore, la facturation d'équipements déjà installés dans la voiture. Certains modèles proposent par exemple l'activation mensuelle des sièges ou du volant chauffant. Chez BMW, ces options peuvent dépasser 15 euros par mois. D'autres aides à la conduite, comme le régulateur adaptatif ou l'assistant de feux de route, sont aussi proposées à la carte, parfois sous forme d'abonnement, parfois via un paiement unique conséquent.

La connectivité et le divertissement forment la troisième grande catégorie. Écouter de la musique en streaming, regarder des vidéos à l'arrêt ou transformer la voiture en point d'accès Wi-Fi implique souvent un forfait spécifique. Chez Tesla, cette connectivité est facturée 9,99 euros par mois. D'autres marques, comme Mercedes-Benz, Audi ou Volkswagen, regroupent ces services dans des packs annuels pouvant atteindre 150 euros.

Ces frais posent un problème particulier sur le marché de l'occasion. Un acheteur peut se retrouver avec une voiture parfaitement équipée sur le plan matériel, mais privée de nombreux services si le précédent propriétaire n'a pas renouvelé les abonnements. Pour retrouver l'usage complet, il faut alors remettre la main au portefeuille, parfois pour plusieurs centaines d'euros par an.

Face à cette tendance, beaucoup d'automobilistes se tournent vers la réplication de smartphone, via des services ou des applis, afin d'éviter de payer la navigation constructeur. Mais cette porte de sortie n'est pas garantie à long terme : certains industriels envisagent déjà de limiter ces solutions pour pousser leurs propres services.

On l'aura compris, la voiture connectée s'accompagne d'un budget récurrent souvent sous-estimé. Pour un modèle se milieu de gamme , la note annuelle peut facilement grimper à 300 euros. Avant d'acheter, neuf ou d'occasion, mieux vaut donc demander la liste précise des services inclus, leur durée, et le prix exact à payer une fois la période de gratuité terminée.