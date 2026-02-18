Pas besoin de payer pour Adobe Creative : cette suite graphique gratuite fait (presque) aussi bien

Inutile de payer un abonnement à Adobe pour utiliser Photoshop, Illustrator et InDesign : cette excellente suite graphique désormais gratuite offre des fonctions équivalentes et suffisantes pour la majorité des utilisateurs.

Tous les créatifs le savent : les logiciels Adobe font figures de références incontournables dans le monde professionnel. Photoshop, Illustrator, InDesign et autre Premiere sont en effet des outils puissants pour le graphisme, la retouche photo, la mise en page et le montage vidéo, au point de devenir la norme dans les agences et les studios. Mais si l'on pouvait autrefois acheter ces applications séparément pour les utiliser sans limite, quasi éternellement, ce n'est plus le cas depuis qu'Adobe les commercialement uniquement sous forme d'une suite complète, via un abonnement asse cher.

Mais en 2026, ce modèle montre ses limites pour de nombreux utilisateurs qui n'ont ni besoin de tout, ni envie de payer près de 60 euros par mois pour cet ensemble, que ce soit pour retoucher des photos, créer des illustrations ou mettre en page des documents, même avec des exigences professionnelles. D'autant qu'il existe aujourd'hui une autre suite graphique tout aussi puissante qui vient changer la donne pour les graphistes indépendants les étudiants et les particuliers exigeants. Et qu'elle est désormais entièrement gratuite !

La force d'Adobe reste indéniable. Photoshop, Illustrator ou InDesign sont omniprésents, et leur compatibilité facilite le travail en équipe. L'éditeur mise aussi beaucoup sur l'intelligence artificielle avec Firefly, capable d'automatiser des retouches complexes ou de générer images et vidéos en quelques clics. Mais ce luxe a un coût : l'abonnement récurrent, la dépendance au cloud, et cette impression d'être locataire de ses propres outils, avec le risque de perdre l'accès à tout dès qu'on arrête de payer.

© Affinity Canva

Le paysage a basculé fin 2025, lorsque Canva a racheté la suite Affinity et décidé de changer totalement son modèle. Affinity, qui fonctionnait jusque‑là avec une licence à acheter une bonne fois pour toutes, s'aligne désormais sur la stratégie "Free Forever" – gratuit pour toujours, en français – de Canva : les outils de base sont entièrement gratuits pour tout le monde, sans limite de temps, seuls certains modules d'intelligence artificielle nécessitant un abonnement payant à Canva Pro. Concrètement, l'équivalent de Photoshop, Illustrator et InDesign est accessible sans payer, avec un niveau de précision et de qualité pensé pour le monde professionnel.

Détail important, qui tranche avec la philosophie d'Adobe : Affinity, qui est compatible Windows, macOS et bientôt iPadOS pour les tablettes d'Apple, est proposée sous forme de logiciel classique à installer sur un ordinateur, et pas en mode cloud qui exige une connexion Internet permanente.

En outre, Affinity regroupe les trois grands usages — dessin vectoriel, retouche photo, mise en page – dans une interface unifiée. On peut passer d'un mode à l'autre sans se perdre dans une forêt de menus, ce qui rassure les débutants comme les autodidactes qui travaillent seuls. Les modules ont été développés récemment, sans couches historiques à rallonge, ce qui les rend très rapides, y compris sur de gros fichiers, et particulièrement à l'aise sur les Mac équipés de puces Apple M comme sur les PC récents, même s'ils fonctionnent très bien sur des ordinateurs plus modestes ou plus anciens. Pour quelqu'un qui prépare un book d'école d'art, des visuels pour un TPE, un portfolio freelance ou des posts soignés pour les réseaux sociaux, cette réactivité change tout.

Autre atout : la continuité avec Canva. On peut démarrer un visuel simple sur son téléphone dans le métro, à partir d'un modèle Canva, le récupérer dans Affinity sur un ordinateur pour affiner les détails. Les textes, les calques et les images restent propres, ce qui évite de devoir tout recommencer depuis zéro. Pour beaucoup, cette combinaison suffit largement : Canva pour la rapidité et les modèles prêts à l'emploi, Affinity pour la mise au point précise, l'impression, les exports proprement calibrés. Et pour ne rien gâter, les fichiers Adobe sont d'ailleurs bien pris en charge dans Affinity, même si certains effets avancés ne sont pas toujours modifiables une fois importés.

Certes, Affinity se concentre sur la 2D, sans montage vidéo ni animation. Pour le cinéma, la publicité ou les productions très spécialisées, Adobe conserve donc une longueur d'avance. Mais ces besoins concernent une minorité d'utilisateurs.

Pour la grande majorité, la question est simple : faut-il vraiment payer cher pour créer ? Avec une suite gratuite, rapide et sérieuse, Affinity montre qu'il est possible de produire des visuels professionnels sans abonnement contraignant. Une évolution qui redessine le paysage de la création numérique et ouvre enfin les portes du graphisme à tous.