Ce changement sur SNCF Connect va déconnecter automatiquement votre compte

Pour plus de sécurité, l'application SNCF Connect va intègrer l'authentification biométrique à partir du 14 janvier prochain. Une évolution qui entraînera la déconnexion automatique de votre compte.

Si vous êtes un aficionado des déplacements en train, SNCF Connect est l'application à avoir sur votre smartphone. Cette plateforme tout-en-un permet de planifier, réserver et gérer vos déplacements en France, que ce soit en recherchant des itinéraires, en achetant des billets et abonnements, ou encore en consultant les informations sur le trafic en temps réel. Et avec le service d'authentification, Mon Identifiant SNCF, vous n'avez qu'à vous connecter une seule fois à l'application mobile, ce qui vous permet d'y accéder en deux temps trois mouvements. Mais attention, dans la nuit du 13 au 14 janvier 2026, vous serez automatiquement déconnecté de votre compte client SNCF Connect, comme l'annonce l'entreprise dans un communiqué.

SNCF Connect : l'authentification biométrique fait son arrivée

Ce petit désagrément est dû à l'ajout de l'authentification biométrique, par la reconnaissance faciale (Face ID) ou via votre pouce (Touch ID) – en revanche, l'entreprise ne mentionne pas les technologies d'Android –, dans le service d'authentification, en remplacement du code de vérification, dans le but de gagner en rapidité, en efficacité et en sécurité.

© SNCF

Pour accéder de nouveau à vos informations de voyage et à vos billets, il vous suffira de vous reconnecter avec vos identifiants habituels en saisissant votre e-mail, votre mot de passe – qui reste inchangé – et le code de vérification envoyé sur votre adresse e-mail. Une fois connecté, l'application va vous proposer automatiquement de configurer la biométrie, ce qui sera possible en appuyant sur le bouton "Activé". Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus besoin de saisir votre mot de passe ou le code de vérification à 6 chiffres envoyé par e-mail pour vous connecter.

Vous pouvez également choisir de reporter l'opération à plus tard ou de ne pas activer ce nouveau moyen d'authentification. Dans ce cas-là, la saisie de votre mot de passe et du code de vérification à 6 chiffres sera toujours requise pour vous connecter, comme c'était le cas jusqu'ici.