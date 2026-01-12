Oubliez WhatsApp : cette appli gratuite et sans but commercial est meilleure selon les experts

Avec plus de 3 milliards d'utilisateurs, WhatsApp est incontestablement la messagerie au monde. Mais il existe une application qui offre les mêmes fonctions, tout en se montrant beaucoup plus respectueuse de la vie privée.

La plupart des applications, des plateformes et des services numériques que nous utilisons quotidiennement appartiennent à des géants américains comme Google, Meta, Apple ou Microsoft. Des sociétés commerciales qui exploitent nos données personnelles pour vendre de la publicité et des analyses de comportement. Cette stratégie inquiète de nombreux utilisateurs soucieux de protéger leurs informations privées et leur indépendance vis-à-vis de ces mastodontes.

C'est précisément pour se libérer de cette emprise invisible que les experts proposent de substituer ces services "dominants" par des équivalents plus respectueux des données de leurs utilisateurs. Des outils gratuits, tout aussi performants, souvent portés par des organisations à but non lucratif, comme le souligne l'initiative Digital Independence Day (DI.Day) qui soutient plusieurs alternatives.

Un des changements les plus recommandés par DI.Day est de remplacer WhatsApp par Signal, une application gratuite qui offre les mêmes fonctions : conversations à deux ou en groupe jusqu'à 1000 participants, appels audio et vidéo, messages vocaux, transferts de photos et de documents, stories éphémères, etc. Et comme WhatsApp, Signal utilise un chiffrement de bout en bout : seuls les participants à une conversation peuvent lire son contenu.

Mais alors que WhatsApp collecte une quantité notable de métadonnées – qui communique avec qui, à quelle fréquence et depuis où, utilisées pour optimiser la publicité ou enrichir des profils –, Signal ne conserve presque rien : l'appli ne stocke que le numéro de téléphone requis pour s'inscrire, sans exploiter ni partager ces informations avec d'autres services.

Les experts en sécurité saluent également la transparence de Signal. Son code est ouvert au public, ce qui permet à des spécialistes indépendants de vérifier la manière dont il fonctionne réellement. Cette ouverture réduit le risque de vulnérabilités cachées ou de comportements non désirés. À l'inverse, le code de WhatsApp est propriétaire, ce qui empêche une analyse aussi exhaustive par la communauté technique.

Comme WhatsApp, Signal est très simple à utiliser. Après avoir téléchargé l'application depuis l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google, il suffit de vous inscrire avec votre numéro de téléphone. Signal scanne ensuite vos contacts – avec votre autorisation ! – et indique qui utilise déjà l'application. Vous pouvez dès lors inviter vos correspondants WhatsApp à vous rejoindre sur Signal en créant de nouvelles discussions et même partager un lien dans vos conversations de groupe pour encourager tout le monde à basculer ensemble. Et vous retrouverez très vite tous vos réflexes habituels pour discuter et partager au quotidien.

Sans rien perdre en pratique sur le plan fonctionnel, choisir une application comme Signal vous évitera d'être observé, analysé et pisté en permanence par des entreprises qui exploitent vos données personnelles. Plus encore qu'un changement d'appli, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle de votre vie numérique.