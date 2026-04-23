Vous jouez à la PlayStation ? La console va bientôt vérifier votre âge

Pour protéger ses plus jeunes joueurs, Sony a décidé d'imposer un système de vérification d'âge pour pouvoir profiter pleinement de la PlayStation. Une procédure qui s'impose progressivement dans le monde du jeu vidéo.

La protection des mineurs en ligne revient régulièrement dans le débat public. Entre les contenus inappropriés, le cyberharcèlement, la dépendance aux écrans et d'autres usages à risque, les menaces sont nombreuses. Dans ce contexte, de nombreux pays cherchent à renforcer les mécanismes de vérification de l'âge des jeunes internautes.

Vérification d'âge : la nouvelle règle du jeu

Plusieurs plateformes ont depuis commencé, volontairement ou sous la pression de sanctions judiciaires, à durcir leurs dispositifs de contrôle d'accès, y compris dans le monde du jeu vidéo. C'est notamment le cas de Xbox et Discord, qui ont récemment mis en place des systèmes de vérification d'âge destinés à encadrer plus strictement l'accès à certaines fonctions les exposant à des interactions avec des inconnus (messagerie, recherche de groupe, chat vocal...) – même si Xbox se limite pour l'instant au Royaume-Uni et que Discord a dû revoir son système suite à de fortes critiques.

Même chose chez Roblox qui, sous la menace de plusieurs plaintes, a mis en place un système de vérification d'âge par reconnaissance faciale pour restreindre les échanges des jeunes joueurs, en les segmentant en trois grandes catégories d'âge distinctes (voir notre article).

© Sony

Vérification d'âge : trois méthodes au choix chez Sony

Sony Interactive Entertainment, la filiale du géant japonais, a décidé de s'engager dans la même voie. Comme le rapporte Engadget, elle va imposer une vérification d'âge pour accéder à certaines fonctions sociales de son écosystème. À partir de juin 2026, il ne sera plus possible d'accéder au chat vocal, à la messagerie, aux groupes et au streaming sans se soumettre à la procédure. Un moyen pour Sony d'offrir "des expériences sûres et adaptées à leur âge" et, surtout, de se conformer aux différentes réglementations. En revanche, il sera toujours possible de jouer et d'obtenir des Trophées.

Il s'agira d'une procédure à réaliser une seule et unique fois par compte. Sony a fait appel à Yoti, un prestataire tiers spécialisé dans la vérification d'identité. Le joueur aura le choix entre réaliser un scan facial par estimation d'âge, présenter une pièce d'identité officielle ou effectuer une vérification avec leur numéro de téléphone, via un code. Cette dernière méthode "repose sur la concordance des informations enregistrées par votre opérateur mobile. Si vous êtes bien le titulaire du contrat et que vos coordonnées correspondent, vous pourrez confirmer vos informations", indique Sony.

Le déploiement de la vérification d'identité sur PlayStation ne sera pas immédiat à l'échelle mondiale. Sony a décidé de commencer par un test grandeur nature au Royaume-Uni et en Irlande afin d'ajuster le système avant une généralisation à d'autres régions "plus tard dans l'année".

L'objectif de Sony est plus que louable. Toutefois, certains critiquent une remise en cause de l'anonymat, longtemps considéré comme un pilier du jeu en ligne. D'autant plus que l'entreprise Yoti s'est vue infliger une amende d'environ 950 000 € par l'autorité espagnole de protection des données en 2026 pour conservation prolongée de données biométriques sans consentement valide.