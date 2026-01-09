Ce service gratuit bloque les sites dangereux et la publicité sur Internet

Pas besoin d'installer un logiciel compliqué ou de souscrire à un service payant pour bloquer les sites douteux et les publicités sur Internet. Grâce à un nouveau service public européen, un simple réglage suffit !

Vous n'en avez probablement pas conscience, mais chaque fois que vous tapez l'adresse d'un site Web ou que vous cliquez sur un lien dans votre navigateur Internet, un service appelé DNS (Domain Name System) entre en action. Ce dispositif agit un peu à la manière d'un annuaire qui associe un nom d'abonné à un numéro de téléphone : il traduit l'adresse textuelle (par exemple, www.commentcamarche.net) en une adresse IP (une suite de nombres comme 181.174.87.53) correspondant au numéro d'identification du serveur qui héberge le site souhaité.

Indispensable au fonctionnement d'Internet, ce mécanisme est automatique, instantané et totalement invisible – heureusement ! En général, il s'appuie sur les serveurs de votre fournisseur d'accès à Internet. Et on peut parfaitement les changer pour passer par les serveurs de spécialistes comme Google ou Cloudflare. Mais depuis juin 2025, vous pouvez utiliser un tout nouveau service qui présente plusieurs avantages : DNS4EU.

Développé par l'Union Européenne, DNS4EU (DNS for European Union) est conçu comme une alternative souveraine aux géants américains. Ce service est non seulement gratuit et respectueux de la vie privée, sans pistage ni collecte de données, mais en plus, il est modulable. Il ne se contente pas de traduire les adresses Web : il peut aussi, selon vos préférences, filtrer et bloquer automatiquement les sites malveillants, les contenus inappropriés et même les publicités. Le tout facilement, anonymement, sans créer de compte et sans installer le moindre logiciel. Et vous pouvez en profiter sur tous les appareils qui se connectent à Internet (ordinateur, smartphone, tablette, box, etc.).

© UE

DNS4EU propose en effet plusieurs profils prêts à l'emploi. Le plus populaire combine deux fonctions précieuses : le blocage des sites considérés comme dangereux et la suppression des publicités en ligne. Ce profil repose sur une base de plus de 20 millions de domaines malveillants mis à jour chaque jour, avec quelque 150 000 ajouts quotidiens. Virus, logiciels espions, arnaques par phishing, publicités invasives : tout est bloqué en amont, automatiquement, avant même que la page s'affiche,.

Pour en profiter, rien de plus simple : il suffit de modifier un paramètre dans les réglages réseau de votre appareil. Il faut juste remplacer les adresses DNS habituelles de votre FAI par celles de DNS4EU, et le filtrage commence instantanément. Ce réglage fonctionne sur tous les appareils (Windows, Android, iPhone, Mac, Linux, etc.) et l'opération est rapide, sans danger et parfaitement réversible.

Pour bloquer la publicité et les sites malveillants, utilisez les adresses 86.54.11.13 (IPv4) et 2a13:1001::86:54:11:13 (IPv6). Et pour filtrer à la fois la publicité, les sites dangereux et les contenus sensibles (pornographie, drogue, violence, racisme, jeux d'argent, etc.), utilisez les adresses 86.54.11.11 (IPv4) et 2a13:1001::86:54:11:11 (IPv6).

Si vous avez besoin de détails plus précis pour réaliser ce réglage, lisez notre guide pratique pour changer les DNS sur tous vos appareils : toutes les étapes sont décrites clairement, pas à pas, avec des captures d'écran. Et pour en savoir davantage sur DNS4EU, consultez notre article ou le site officiel qui donne toutes les informations ainsi que les réglages des autres profils. Surtout, n'hésitez pas à utiliser ce nouveau service public gratuit : votre navigation sur Internet sera plus agréable et beaucoup plus sûre !