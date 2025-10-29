Jouets de Noël : voici les enseignes les moins chères selon l'UFC-Que Choisir

L'association de consommateurs a comparé les prix de cinquante jouets vendus en ligne sur dix sites populaires. Les écarts sont parfois spectaculaires et peuvent représenter plusieurs dizaines d'euros sur un panier.

À moins de deux mois de Noël, de nombreux parents scrutent les catalogues pour remplir la hotte sans exploser leur budget cadeaux. L'UFC-Que Choisir a publié une étude comparant les prix des jouets sur les dix sites de vente en ligne les plus fréquentés, allant des enseignes spécialisées aux grandes surfaces en passant par les géants du e-commerce. L'objectif : savoir où acheter le moins cher.

Pour établir son classement, l'association a sélectionné cinquante jouets populaires, couvrant jeux de société, figurines, poupées, jeux électroniques et d'extérieur. Les relevés ont été effectués entre le 16 et le 22 septembre 2025. Résultat : les différences de prix sont loin d'être négligeables et ne se limitent pas à quelques centimes. Selon les produits, l'enseigne la moins chère peut varier, ce qui incite à comparer avant d'acheter.

Les sites généralistes comme Cdiscount, Carrefour ou Auchan affichent des tarifs très variables d'un produit à l'autre. L'UFC-Que Choisir souligne que la présence massive de " marketplaces " — des vendeurs tiers proposant leurs produits sur le site — explique ces écarts. La Fnac, souvent choisie pour son sérieux, se situe dans la moyenne, avec des prix plus élevés que ceux des leaders, mais restant parfois compétitifs pour certaines références.

© https://fr.123rf.com/photo_208419392_enfant-dans-un-magasin-de-jouets-vue-arri%C3%A8re-ai-g%C3%A9n%C3%A9rative.html?downloaded=1

Les spécialistes du jouet, pourtant très présents en ligne, sont souvent plus chers. King Jouet dépasse d'environ 23 % les prix de l'enseigne la moins chère, JouéClub de plus de 26 %, et La Grande Récré culmine à 33 %. Concrètement, un panier de 250 euros chez le plus économique pourrait coûter 60 euros de plus chez JouéClub et 75 euros supplémentaires chez La Grande Récré.

Dans ce contexte, deux enseignes se détachent par leur attractivité : Amazon et Smyths. Le géant américain propose un large choix et des tarifs souvent bas, mais il se positionne troisième du classement. La chaîne irlandaise Smyths, présente en France depuis 2022 après avoir repris les magasins PicWicToys, s'impose devant Amazon grâce à des prix très compétitifs et un catalogue plus complet.

Mais la palme revient incontestablement à E.Leclerc. Selon l'UFC-Que Choisir, dans près de six cas sur dix, c'est chez ce géant de la distribution et des prix bas que le panier moyen est le moins cher. L'enseigne possède également 35 magasins spécialisés dans le jouet. Le seul bémol : la sélection en ligne est plus restreinte, avec seulement 26 jouets disponibles sur les 50 de l'étude, contre presque tous chez Amazon ou Smyths.

L'étude rappelle que le meilleur prix dépend du produit, ce qui rend la comparaison indispensable. En anticipant ses achats et en consultant plusieurs sites, il est possible de réaliser des économies très substantielles représentant parfois plusieurs dizaines d'euros.

Notons d'ailleurs que toutes les enseignes vont multiplier les promotions pour le Black Friday, certains commençant même très tôt cette année, avec des opérations spéciales et des ventes privées dès le début novembre ! En revanche, et comme d'habitude, les prix vont continuellement grimper à l'approche de la date fatidique. Guettez donc les bonnes affaires et net ne tardez pas trop !