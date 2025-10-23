Les députés votent une taxe GAFAM à 15 % : qu'est-ce qui va changer pour les utilisateurs ?

Les députés ont adopté en commission un amendement sur la fameuse taxe GAFAM, qui doit passer de 3 à 15 %. Une hausse qui risque de se répercuter sur la facture des utilisateurs, mais qui a peu de chances d'être effective.

C'est une véritable guerre commerciale qu'a déclenchée Donald Trump peu après son investiture, en décidant d'imposer d'importants droits de douane à presque l'ensemble des pays du globe, dont l'Europe. La Commission européenne et Washington se sont finalement entendus sur un accord qui a été jugé défavorable au Vieux Continent, ce dernier étant, entre autres, assujetti à des droits de douane de 15 %. De nombreuses voix se sont alors élevées pour réclamer une riposte. Et celle-ci pourrait bien venir de la France.

Ainsi, le mercredi 22 octobre 2025,dans le cadre de l'élaboration du budget 2026, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté en première lecture par la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire un amendement visant à rehausser la taxe sur les services numériques, plus connue sous le nom de "taxe GAFA" (ou GAFAM, pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les géants du numérique, tous américains) qui passerait ainsi de 3 à 15 %.

Une mesure présentée comme un "acte de souveraineté fiscale" et un message adressé à Washington, qui risque fort de se répercuter sur la facture finale des utilisateurs. Toutefois, le texte final a été rejeté. Reste à voir si cette idée sera de nouveau amendée lors des prochaines étapes de constitution du budget 2026, un processus qui s'annonce compliqué et mouvementé au vu du contexte politique actuel…

Taxe GAFAM : une hausse répercutée sur les utilisateurs

Pour comprendre ce qui se joue, il est important de revenir aux origines mêmes de la taxe GAFAM. Instaurée en 2019, elle s'applique donc à hauteur de 3 % sur les recettes générées en France par les activités publicitaires et les plateformes d'intermédiation des grandes entreprises de la tech. Pour être concernées par cette taxe, ces dernières doivent posséder un chiffre d'affaires mondial supérieur à 750 millions d'euros, et à 25 millions en France. Finalement, moins de 30 entreprises sont réellement concernées, et la grande majorité sont américaines – notamment les fameuses GAFAM.

Avec le temps, cette taxation a généré de plus en plus d'argent pour les finances publiques, pour atteindre près de 750 millions d'euros en 2024. Et autant dire que, déjà à l'époque, Donald Trump n'avait pas vraiment apprécié la chose. Lors de son premier mandat, il avait immédiatement mis en place des mesures de rétorsion sur les importations de biens français aux États-Unis. Et les entreprises touchées, elles, avaient immédiatement reporté la taxe sur leurs utilisateurs. C'est ce qui risque à nouveau de se passer si la taxe était augmentée.

Taxe GAFAM : un texte à l'avenir incertain

Justement, la taxe GAFAM revient au cœur des discussions avec l'établissement du projet de loi de finances 2026. Le député Jean-René Cazeneuve du groupe Renaissance a déposé un amendement visant à relever la taxe à 15 %, ainsi qu'à augmenter le seuil de taxation au niveau mondial à deux milliards d'euros de chiffre d'affaires mondial pour éviter de frapper des acteurs français comme Leboncoin. De quoi, selon lui, ramener "plusieurs milliards d'euros" dans les caisses de l'État, qui en a plus que besoin. Ce serait également un signal politique fort pour Washington. Pour Denis Masséglia, un autre député Renaissance et auteur d'un amendement similaire, il s'agit de s'inscrire dans une "stratégie de réciprocité" face aux tarifs douaniers américains. L'amendement a finalement obtenu un important soutien, notamment de la part de la gauche.

Malheureusement, après trois jours et nuits de délibérations, les députés de la commission des finances ont massivement rejeté la partie recettes du projet de budget pour 2026. La gauche, l'extrême droite et LR se sont opposés à ce texte, tandis que les députés Modem, Horizons et Liot se sont abstenus. Finalement, seuls les députés Renaissance l'ont voté.

Après son rejet en commission, cette partie "recettes" du budget 2026 doit à présent être examinée à partir de vendredi après-midi par l'ensemble des députés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Toutefois, il ne s'agira pas de la version amendée en commission – donc sur laquelle figure la taxe GAFAM à 15 % –, mais du texte initial du Gouvernement. Cela ne veut pas dire que ces amendements sont définitivement morts et enterrés, puisque certains peuvent être repris ou redéposés lors des étapes suivantes, mais leur adoption n'est pas du tout garantie. Au final, les votes de cette semaine donnent surtout ne indication pour l'exécutif des velléités des députés. Et, étant donné que ce sont les portefeuilles des consommateurs qui trinqueront au final, ce n'est peut-être pas plus mal…