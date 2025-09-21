Mieux que la SNCF : cette carte en ligne permet de suivre tous les trains de France en temps réel

Un ingénieur de la SNCF a conçu une carte en ligne gratuite qui permet de suivre en direct tous les trains qui circulent sur le réseau français, des TGV aux RER en passant par les Ouigo, les TER et les Intercités.

Voir en direct le déplacement de tous les trains circulant en France sur une carte détaillée : cette idée qui peut sembler un peu folle est pourtant devenue réalité grâce à Nicolas Wurtz, un ancien conducteur devenu ingénieur au sein de la branche numérique de la SNCF qui mis au point Carto Tchoo. Gratuit, accessible à tous et d'une précision étonnante, son outil en ligne réalisé à titre perosnnel a très vite conquis les passionnés de ferroviaire. Mais il peut aussi servir aux curieux qui souhaite voir comprendre comment le réseau fonctionne au quotidien et à tous ceux qui veulent simplement savoir en temps réel où se trouve le train dans lequel voyage un proche ou un collègue.

Contrairement aux applications officielles souvent lourdes et centrées sur la réservation, cette carte privilégie la fluidité et la clarté. Un simple clic sur un train affiche sa vitesse, sa provenance, sa destination et d'éventuels retards, le tout mis à jour chaque minute. La carte intègre toutes les catégories : TGV, OUIGO, Intercités, TER, Transiliens, RER A à E et même les lignes de banlieue comme les H, J, K, L, N, P, R ou U. De Lille à Marseille, en passant par la diagonale des Intercités Clermont-Ferrand–Paris ou encore les dessertes régionales plus discrètes, tout y figure Les données proviennent directement de la SNCF, mais sont réinterprétées dans une interface intuitive qui évite toute complication.

Carto Tchoo ne se limite pourtant pas à cette géolocalisation instantanée. Mais Carto Tchoo ne s'arrête pas à une simple géolocalisation. En zoomant sur la carte, l'utilisateur découvre les entrailles du réseau : signaux, pancartes kilométriques, passages à niveau, antennes radio, lignes électriques, tunnels ou encore écartements de voie. Un mode particulier attire l'attention : la "carte de chaleur des retards", qui colorie les zones les plus touchées par des ralentissements.

© Carto Tchoo

Cette réussite ne doit rien au hasard. Nicolas Wurtz a passé près de vingt ans dans des cabines de conduite avant de rejoindre la branche numérique de la SNCF. Ses connaissances concrètes du terrain l'ont aidé à concevoir une plateforme qui colle aux attentes réelles. Lancé en 2014 sous le nom de Carto Graou, le projet a pris une nouvelle dimension avec sa transformation en Carto Tchoo en 2024. Depuis, il n'a cessé de s'étoffer grâce à des améliorations techniques, notamment l'intégration d'une base de données performante qui réduit considérablement les temps de calcul.

Attention, comme Nicolas Wurtz le rappelle, ce site reste un projet personnel. La précision est remarquable, mais aucune garantie n'est donnée pour des usages officiels. comme preuve pour une réclamation en cas de retard, par exemple. Pour autant, Carto Tchoo n'est pas seulement une jolie prouesse technique : c'est surtout la preuve qu'une passion peut se partager et devenir aussi ludique qu'éducative et utile.